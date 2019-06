Egal ob Stuhlgang, Turnvater Jahn oder nervende Kinder. Nichts und niemand ist sicher vor Lisa Eckharts knallharten, satirischen Analysen. Lasziv auf seinem Stuhl sitzend, schmiss die junge Österreicherin im Kurhaus in Meran ihre lakonisch dahin gesprochenen Tabubrüche ins Publikum.

Lisa Eckhart auf der Bühne in Meran (Andreas Marini)

Dafür erntete sie die Anerkennung und Begeisterung, die ihr auch die Jury des Salzburger Stiers entgegenbrachte. Die hatte gute Gründe Lisa Eckhart den renommierten Preis für Österreich zu verleihen: "Für die Kleinkunstbühne erschuf die Österreicherin eine extravagante Kunstfigur, eine Diva, deren atemberaubend provokantes Auftreten sich im Wortwitz ebenso widerspiegelt wie im Outfit. Ihre satirischen Analysen sind präzise formuliert, gnadenlos pointiert, mal poetisch und dann wieder deftig, ohne politische Unkorrektheit zu scheuen".

Salzburger Stier kommt 2020 zum Deutschlandfunk! (Deutschlandfunk)

Der so genannte Radio-Oscar wird einmal im Jahr, an wechselnden Orten, von den öffentlich-rechtlichen Radiosendern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol verliehen. Im kommenden Jahr macht der Salzburger Stier in Köln Station im Deutschlandfunk! vom 14. bis 16. Mai werden die nächsten Preisträger im Kammermusiksaal ausgezeichnet.