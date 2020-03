Deutschland schließt ab Montag weitestgehend Grenzen und tut es damit vielen anderen europäischen Ländern nach. Doch die physischen Grenzen sind derzeit nicht das Entscheidende: Sondern die Grenzen der internationalen Solidarität.

Die Coronavirus-Pandemie ist eine Prüfung für die Weltgemeinschaft. Doch lässt sich derzeit überhaupt von einer Gemeinschaft reden? Politisch sicherlich nicht.

Schuldzuweisungen und Exportverbote

Da versucht China, die Geschichte des Ausbruchs umzuschreiben und verdächtigt deshalb das US-Militär, das Virus nach Wuhan gebracht zu haben. US-Präsident Donald Trump wiederum spricht von einem "ausländischen Virus" und macht mit Europa seinen bevorzugten Sündenbock für die Verbreitung verantwortlich. Natürlich nicht zuletzt, um vom eigenen Irrlichtern abzulenken.

Doch auch innereuropäisch ist politische Solidarität noch rar gesät. Deutschland hatte wie einige andere europäische Länder ein Exportverbot für medizinische Schutzausrüstung verhängt. Dass es nun gelockert wird, hat mehr mit einem drohenden Vertragsverletzungsverfahren aus Brüssel zu tun als mit paneuropäischer Nächstenliebe.

Rücksichtslose Rückbesinnung auf nationale Grenzen

Dass US-Präsident Trump nun offenbar die Tübinger Firma CureVac in die USA locken möchte, ist deshalb nur der vorläufige Höhepunkt der nationalen Egoismen. Eine zehnstellige Summe soll die US-Regierung für eine Exklusiv-Nutzung eines möglichen Coronavirus-Impfstoffs geboten haben. Amerika zuerst, zum Teufel mit dem Rest der Welt.

Die Bundesregierung hat rechtliche Werkzeuge, so etwas zu verhindern. Und befindet sich damit doch bereits in einer Diskussion, die das Exportland Deutschland mit Sorge erfüllen dürfte - denn die rücksichtslose Rückbesinnung auf nationale Grenzen und Interessen muss kein Phänomen sein, das mit dem Ausnahmezustand enden wird.

Chancen für Solidarität

Die medizinische Versorgung ist dabei nur das akut wichtigste Feld. Die Diskussionen über Lieferketten und Abhängigkeiten, um Freizügigkeit und Abschottung, um Deglobalisierung als Schubumkehr des 21. Jahrhunderts – sie existierten bereits, bevor sich der erste Mensch an Covid-19 erkrankte. Je stärker die globalen wirtschaftlichen Folgen der Krise werden, desto vehementer dürften die Debatten geführt werden.

Nun befinden wir uns erst in einer frühen Phase der Coronavirus-Ära. Aus europäischer Sicht ist das eine Chance: Eine Chance, innerhalb des Kontinents jene Solidarität politisch zu entwickeln, die gerade von der Zivilgesellschaft im Alltag gefordert wird.

Chinas Symbolik in der Krise

Doch natürlich sind die Gefahren unübersehbar: Nicht nur, weil das Ausmaß der Pandemie noch unklar ist. Sondern auch, weil das Coronavirus jetzt erst viele jener außereuropäischen Länder erreicht, die nur über eine rudimentäre Gesundheitsversorgung verfügen. Wer wird bereit sein, Gesichtsmasken und Beatmungsgeräte zu schicken? Und wer wird signalisieren, dass das vielzitierte globale Dorf nach den Regeln eines Nullsummenspiels funktioniert?

China versteht es derzeit wie kein anderes Land, diesen Konflikt auf einer rein symbolischen Ebene zu lösen: Prestigeträchtig schickt es Ärzte in Schutzanzügen nach Italien oder in den Irak. Und hat doch kein Interesse an tieferer internationaler Kooperation. Vor einigen Jahren galt Peking damit noch als Außenseiter. Aus heutiger Sicht war das Land damit womöglich schlicht ein Vorreiter.