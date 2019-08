Der Chef der Satire-Partei "Die Partei", Martin Sonneborn, hat den Einfluss der "Fridays for Future"-Bewegung in Europa hervorgehoben.

Als er die Demonstrationen gesehen habe, habe er erstmals seit Beginn seiner Abgeordnetentätigkeit im Europäischen Parlament das Gefühl gehabt, dass sich doch etwas ändern könne, sagte Sonneborn der Wochenzeitung "Der Freitag". Veränderung gebe es in der EU nur, wenn der "dominante konservative Block" erkenne, dass Menschen gegen dessen Entscheidungen auf die Straße gingen. Seine Entscheidungen seien stets "wirtschaftsfreundlich und finanzdienstleistungsorientiert". Sein Eindruck von den "Fridays for Future" verstärke sich noch, wenn er bedenke, wie in der EU Politik gemacht werde, kritisierte er mit Blick auf die Abläufe in Brüssel.



Seine Partei "mit ihren inzwischen rund 40.000 Mitgliedern" werde von der "Groko Haram" nicht so bedrohlich wahrgenommen wie eine politische Demonstration. Allerdings, fügte Sonneborn hinzu, er glaube, dass "Die Partei" für viele Leute den Einstieg in die Politik bereiten könne. "Ob man hinterher zu den Grünen, zu den Linken oder zur SPD weitergeht, ist dann eine andere Frage."