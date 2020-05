Anna Vinnitskaya wurde 1983 in Noworossijsk, Russland, geboren. Aufgewachsen in einem musikalischen Elternhaus - der Großvater war Dirigent, die Eltern sind Pianisten -, stand Anna Vinnitskaya mit sieben Jahren das erste Mal auf dem Konzertpodium. Fünf Jahre später gewann sie ihren ersten Klavierwettbewerb, 2007 gelang ihr mit dem 1. Preis beim Internationalen Königin-Elisabeth-Wettbewerb in Brüssel der internationale Durchbruch. Im Alter von 18 Jahren kam Anna Vinnitskaya nach Deutschland und studierte bei Evgeni Koroliov an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Mit 25 Jahren wurde sie am dortigen Institut selbst Professorin.

Musik-Laufplan

Titel: (1) Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen. Chor mit Choral: O Lamm Gottes, unschuldig

aus: Matthäus-Passion, BWV 244 für Soli, 2 Chöre und Orchester in 2 Teilen

Länge: 07:05

Chor: Schola Cantorum Cantate Domino

Orchester: Orchester des Collegium Vocale Gent

Dirigent: Philippe Herreweghe

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: HARMONIA MUNDI FRANCE

Best.-Nr: 2958010



Titel: Nr. 39: Arie Alt: Erbarme dich, mein Gott

aus: Matthäus-Passion für Soli, Chor und Orchester, BWV 244 [Teil 2]

Länge: 06:33

Solist: Mark Padmore (Tenor)(Evangelist)

Solist: Michael Nagy (Bariton)(Jesus)

Solist: Julia Doyle (Sopran)

Solist: Grace Davidson (Sopran)

Solist: Damien Guillon (Alt)

Solist: Robin Blaze (Alt)

Solist: Thomas Hobbs (Tenor)

Solist: Hans Jörg Mammel (Tenor)

Solist: Peter Kooij (Bass)

Solist: Stephan MacLeod (Bass)

Chor: Chor des Collegium Vocale Gent

Orchester: Orchester des Collegium Vocale Gent

Dirigent: Philippe Herreweghe

Komponist: Johann Sebastian Bach



Titel: Pavane pour une infante défunte. Fassung für Klavier (Pavane für eine verstorbene Infantin)

Länge: 06:24

Solist: Anna Vinnitskaya (Klavier)

Komponist: Maurice Ravel

Label: NAIVE

Best.-Nr: V5284



Titel: Vocalise für Singstimme und Klavier, op. 34 Nr. 14 Fassung für Orchester

Länge: 03:49

Orchester: Philadelphia Orchestra

Dirigent: Sergej Rachmaninow

Komponist: Sergej Rachmaninow

Label: RCA Records Label

Best.-Nr: 09026 61265-2



Titel: Tableau 4: Le repas de noces (Das Hochzeitsmahl)

aus: Les noces, StWV 40 (Russische Tanzszenen mit Gesang und Musik in 4 Bildern für Singstimmen, Chor, 4 Klaviere und Perkussion) (Die Bauernhochzeit)

Länge: 09:52

Solist: Nadine Koutcher (Sopran)

Solist: Natalya Buklaga (Mezzosopran)

Solist: Stanislav Leontieff (Tenor)

Solist: Vasiliy Korostelev (Bass)

Ensemble: Musica Aeterna

Dirigent: Teodor Currentzis

Komponist: Igor Strawinsky

Label: Sony Classical

Best.-Nr: 88875165122



Titel: Papierkrieg

Länge: 04:49

Interpret: Dendemann

Komponist: Daniel Ebel, Jan Klaas Müller, Arne Zank, Dirk von Lowtzow

Label: yo mama records

Best.-Nr: YPS88697663772

Plattentitel: Vom Vintage verweht



Titel: (1) Aria aus: Aria mit 30 Veränderungen für Klavier, BWV 988

Länge: 04:44

Solist: Evgeni Koroliov (1949-)(Klavier)

Komponist: Johann Sebastian Bach