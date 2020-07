Susanne Betancor wurde 1964 geboren und wuchs in einem deutsch-kanarischen Elternhaus im Ruhrgebiet auf. Die Blockflöte wurde - nach eigener Aussage - abgeschmettert, stattdessen lernte Susanne Betancor Klavier und Klarinette, später Altsaxofon. Nach Studien der Literaturwissenschaft und Musikpädagogik zog sie 1989 nach Berlin, wo sie fortan als "Die Popette" auftrat.

Ironische Texte, grenzenlose Musik

Aktuell singt die Künstlerin im Duo mit der Jazz-Sängerin Uschi Brüning. Betancor schreibt Texte voller ironischer Falltüren und Musik, die sich in nur schwer einem bestimmten Genre zuordnen läßt. Seitdem sie ein Spezialisierungsstudium der zeitgenössischen Komposition absolviert hat, sitze sie noch bequemer zwischen den Stühlen, sagt Susanne Betancor über sich selbst. Ihre eigenwillige Prägung schlägt sich auch in ihrer Musikauswahl nieder, die von Klängen der russischen Komponistin Galina Ustvolskaja bis hin zur israelischen Künstlerin Noga Erez ("Off the Radar") reicht.

Musik-Laufplan

Titel: Schief

Länge: 04:01

Interpretin: Susanne Betancor

Komponistin: Susanne Betancor

Label: REPTIPHON

Best.-Nr: 02568

Plattentitel: Kein Island



Titel: Por la mar chica del puerto

Länge: 02:52

Interpretin: Mayte Martín (voc,g)

Komponistin: Mayte Martín

Label: HARMONIA MUNDI FRANCE

Best.-Nr: 468087

Plattentitel: Mayte Martin Alcantara Manuel



Titel: Off the radar

Länge: 02:55

Interpretin: Noga Erez

Komponisten: Noga Erez, Ori Rousso

Label: CITY SLANG

Plattentitel: Off the radar Off the radar



Titel: Mr. Gentleman

Länge: 02:40

Interpretin: Betty Carter

Komponistin: Betty Carter

Label: Verve

Best.-Nr: 835 661-2

Plattentitel: Betty Carter - Look what I go!



Titel: Ruby, my dear

Länge: 06:18

Interpret: Thelonious Monk

Komponist: Thelonious Monk

Label: Riverside

Best.-Nr: OJC20039-2

Plattentitel: Thelonious Monk with John Coltrane



Titel: Lyrik

Länge: 01:50

Interpretin: Uschi Brüning

Komponisten: Uschi Brüning, Michael Griener

Plattentitel: Duo Uschi Brüning / Ernst-Ludwig Petrowsky mit Gast Michael Griener - Ein Résumé

(Produktion: Berlin, rbb, HdR, Saal 2, 29.05.-31.05.2013)



Titel: 12 Préludes für Klavier, Nr. 9

Länge: 00:48

Solistin: Marianne Schroeder (Klavier)

Komponistin: Galina Ustwolskaja

Label: HAT HUT RECORDS

Best.-Nr: 6130



Titel: Dog door

Länge: 02:43

Interpret: Tom Waits

Komponisten: Tom Waits, Brennan, Mark Linkous

Label: Epitaph

Best.-Nr: 6844-2

Plattentitel: Orphans - Brawlers, bawlers & bastards



Titel: 2. Denn so ist es Satzung für Israel aus: Das erste Gebot

Länge: 04:07

Solist: Thaisen Rusch (Tenor)

Solist: Philipp Mayer (Bariton)

Solistin: Marika Geijrot (Violoncello)

Solist: Lothar Knappe (Orgel)

Dirigent: Rainer Rubbert

Komponist: Rainer Rubbert



Titel: Nr. 1: Ich atmet' einen linden Duft

aus: 5 Lieder nach Texten von Friedrich Rückert, Fassung für Orchester

Länge: 02:23

Solistin: Anne Sofie von Otter (Mezzosopran)

Orchester: NDR-Sinfonieorchester

Dirigent: John Eliot Gardiner

Komponist: Gustav Mahler

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 439928-2



Titel: You won't forget me

Länge: 07:07

Interpretin: Shirley Horn

Komponist: Fred Spielman

Label: Verve

Best.-Nr: 847482-2

Plattentitel: You won't forget me



Titel: Sediert fall ich nicht auf

Länge: 03:35

Interpretin: Susanne Betancor

Komponistin: Susanne Betancor

Label: Kurtmusik

Plattentitel: Mein Herz will sich schlagen