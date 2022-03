Wenig Zuversicht vor erneuten Verhandlungen (Archivbild der Delegationen von Russland und der Ukraine). (Imago/Alexandr Kryazhev)

Der türkische Präsident Erdogan hatte zuvor mit dem russischen Präsidenten Putin und mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniert. Er sprach danach von einer "positiven Entwicklung", nannte aber keine Details.

Die bisherigen Verhandlungen

Schon am 10. März hatten sich der ukrainische Außenminister Kuleba und der russische Außenminister Lawrow in der Türkei getroffen. Das Gespräch hatte allerdings keine wesentlichen Fortschritte gebracht. Unterhändler der beiden Staaten waren auch schon dreimal im Grenzgebiet von Belarus zusammengekommen. Danach wurden weitere Gespräche in Videoschalten abgehalten. Die Verhandlungen werden von beiden Seiten aber als äußerst schwierig bezeichnet. Der ukrainische Präsident Selenskyij hat mehrmals direkte Verhandlungen mit Russlands Präsident Putin gefordert.

Die Positionen

Russland besteht auf der Neutralität der Ukraine, das Land soll die Verfassung dahingehend ändern und auf den angestrebten Nato-Beitritt verzichten. Die Ukraine soll demilitarisiert und "entnazifiziert" werden, so die Forderung aus Moskau. Weiter verlangt die russische Regierung, dass die Ukraine die von Russland besetzte Krim als russisches Territorium anerkennt und die beiden pro-russischen Regionen Luhansk und Donezk im Osten des Landes als unabhängige "Republiken" betrachtet.

Die ukrainische Seite besteht auf einer Waffenruhe und der territorialen Integrität des Landes. Für einen Verzicht auf eine Nato-Mitgliedschaft verlangt das Land Sicherheitsgarantien des Westens und die Bestätigung des Kremls, dass er die ukrainische Staatlichkeit anerkennt. In einem Interview mit dem Magazin "The Economist" hatte der ukrainische Präsident Selenskyj kürzlich jedoch gesagt, ein Sieg bedeute, so viele Leben wie möglich zu retten. Dies löste Spekulationen aus, ob die Ukraine zu mehr Zugeständnissen bereit sein könnte als bisher bekannt.

Der ukrainische Außenminister Kuleba nannte als Minimalziel der Gespräche eine Verbesserung der humanitären Lage in den von russischen Truppen belagerten Städten. Wunschziel sei ein stabiler Waffenstillstand. Präsident Selenskyj hat bereits angekündigt, jedes Ergebnis von Friedensverhandlungen dem ukrainischen Volk zur Abstimmung vorzulegen.

Die Stimmung vor den Gesprächen

Kuleba äußerte sich zu den Erfolgsaussichten der Verhandlungen skeptisch. "Wenn wir sehen, dass sich die Stimmung geändert hat und sie zu einem ernsthaften, substanziellen Gespräch und ausgewogenen Vereinbarungen bereit sind, dann werden die Dinge vorankommen", sagte Kuleba. "Wenn es sich um eine Wiederholung ihrer Propaganda handelt, werden die Gespräche erneut scheitern." Kreml-Sprecher Peskow betonte, dass es bislang keine "signifikanten Fortschritte" gebe. Auch der russische Chefunterhändler Medinski erklärte, die Verhandlungen kämen in den zentralen Fragen nicht voran.

Eine Einschätzung