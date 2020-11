Fast wäre die 100-jährige Jubiläumausgabe der Salzburger Festspiele Corona bedingt abgesagt worden. Dass sie in reduzierter Form stattfinden konnte, geht auf das Konto der beharrlichen Festspiel-Chefin Helga Rabl-Stadler. Mit Klugheit, Mut, Humor und Durchsetzungskraft hat sie sich als Strategin und Analytikerin einen Namen gemacht, sorgsam verwaltet sie "Geld und Spiele" des weltberühmten Festivals für Oper, Konzert und Schauspiel.

Journalistin, Unternehmerin, Präsidentin

Helga Rabl-Stadler wurde 1948 in Salzburg geboren und studierte Publizistik, Rechts- und Politikwissenschaften. Später wurde sie Journalistin, Unternehmerin und Politikerin und saß für die ÖVP viele Jahre lang als Parlamentarierin im Nationalrat. 1995 trat sie ihr Amt bei den Salzburger Festspielen an, an ihrer Tür prangte in Messinglettern der Titel "Präsident". Als sie darum bat, ihn mit der Endung "in" zu "Präsidentin" zu erweitern, richtete man ihr aus, das zahle sich nicht aus für die kurze Zeit, die sie da sein werde. Mittlerweile ist Helga Rabl-Stadler seit mehr als 25 Jahren Leiterin der Festspiele. Und das Türschild? Wurde längst geändert.

Musik-Laufplan

Titel: "Porgi, amor, qualche ristoro" (11) (Kavatine/Contessa), 2. Akt

aus: Le nozze di Figaro, KV 492 (Opera buffa in 4 Akten) (Die Hochzeit des Figaro)

Länge: 03:27)

Solistin: Dorothea Röschmann (Sopran)(La Contessa di Almaviva)

Chor: Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor

Ensemble: Continuo

Orchester: Wiener Philharmoniker

Dirigent: Nikolaus Harnoncourt

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 4776544



Titel: In the mood

Länge: 03:34

Interpret: Glenn Miller & His Orchestra

Komponist: Joseph Copeland "Joe" Garland

Label: Ariola

Best.-Nr: 185345-2

Plattentitel: Film Hits - 40 der besten Film Musik Hits aller Zeiten The Popular Recordings (1938-1942)



Titel: My way

Länge: 04:35

Interpret: Frank Sinatra

Komponist: Jacques Revaux, Claude François

Label: Capitol

Best.-Nr: -

Plattentitel: My Way (50th Anniversary Edition)



Titel: Impromptu Nr 2 Es-Dur, op 90,2, D 899. Allegro

aus: 4 Impromptus für Klavier, D 899 (op. 90)

Länge: 04:35

Solist: Alfred Brendel (Klavier)

Komponist: Franz Schubert

Label: Philips

Best.-Nr: 420840-2



Titel: All you need is love

Länge: 03:05

Interpret: The Beatles

Komponist: John Lennon, Paul McCartney

Label: Parlophone

Best.-Nr: 748062-2

Plattentitel: Magical Mystery Tour



Titel: "Lascia la spina, cogli la rosa" ("Lass die Dornen, pflücke die Rose"), Arie der Freude (Ausschnitt)

aus: Il trionfo del tempo e del disinganno. Oratorium in 2 Teilen, HWV 46a (Der Triumph von Zeit und Desillusion)

Länge: 03:13

Solistin: Cecilia Bartoli (Mezzosopran)

Orchester: Les Musiciens du Louvre

Dirigent: Marc Minkowski

Komponist: Georg Friedrich Händel

Label: Decca

Best.-Nr: 4757029



Titel: Für mich soll's rote Rosen regnen

Länge: 03:09

Interpretin: Hildegard Knef

Komponist: Hans Hammerschmid

Label: TELDEC

Best.-Nr: 8.26143

Plattentitel: The Lady is a Tramp



Titel: Für immer jung

Länge: 03:28

Interpret: André Heller

Komponist: Bob Dylan

Label: Mercury

Best.-Nr: 813734-7

Plattentitel: Für immer jung Für immer jung



Titel: Waltz (6)

aus: Jazz-Suite Nr 2, WoO (für Jazz-Orchester) (1938)

Länge: 02:40

Orchester: Philadelphia Orchestra

Dirigent: Mariss Jansons

Komponist: Dmitri Schostakowitsch

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 365300-2



Titel: Non, je ne regrette rien

Länge: 02:10

Interpretin: Edith Piaf

Komponist: Charles Dumont

Label: Emi

Best.-Nr: 827100-2

Plattentitel: Edith Piaf - 30e anniversaire