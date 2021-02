Julia von Heinz wurde 1976 in Berlin geboren. Nach einem abgebrochenen Jura-Studium absolvierte sie eine Ausbildung zur Mediengestalterin beim WDR und studierte Audiovisuelle Medien in Berlin. Seit 2020 leitet sie gemeinsam mit Marcus Heinrich Rosenmüller den Studiengang Kino- und Spielfilm an der Hochschule für Fernsehen und Film München. Im Fokus ihrer preisgekrönten Filme stehen unangepasste Frauen: Ihr Langfilmdebüt, das Jugenddrama "Was am Ende zählt", handelt von einer Ausreißerin. In ihrem Dokumentarfilm "Standesgemäß" widmet sie sich den Sorgen und Nöten adeliger Singlefrauen. Neben erfolgreichen Bestsellerverfilmungen wie "Hanni und Nanni 2" oder "Ich bin dann mal weg" realisierte Julia von Heinz die Fernsehproduktionen "Katharina Luther" und den SWR Tatort "Für Immer und Dich". 2020 wurde ihr autobiographisch inspirierter Film "Und morgen die ganze Welt" zum Wettbewerb der Internationalen Filmfestspiele in Venedig eingeladen.

Musik-Laufplan

Titel: Für immer und dich

Länge: 05:34

Interpret: Rio Reiser

Komponist: Rio Reiser

Label: SONY MUSIC MEDIA

Best.-Nr: 88985444252

Plattentitel: Kuschelrock, Vol. 29



Titel: Fight the power

Länge: 04:39

Interpret: Public Enemy

Komponisten: Keith Shocklee, Eric Sadler, Carlton "Chuck D" Ridenhour

Label: Polystar

Best.-Nr: 982033-7

Plattentitel: Best of black summer party



Titel: Liebe ohne Leiden

Länge: 03:42

Interpret: Udo Jürgens

Komponist: Udo Jürgens

Label: Ariola

Best.-Nr: 88697657612

Plattentitel: Best of Goldene Schlager-Duette



Titel: I'll be missing you

Länge: 05:42

Interpreten: Puff Daddy & The Family feat. Faith Evans & 112

Komponisten: Sting, T. Gaither, Faith Evans

Label: RHINO

Best.-Nr: 081227951276

Plattentitel: Bad Boy Entertainment: 20 Years - The Box Set



Titel: Waterfalls

Länge: 04:08

Interpret: Tlc

Komponist: Marqueze M. Ethridge / Patrick L. Brown / Raymond Ameer Murray

Label: SONY UK

Plattentitel: R'n'B lovesongs



Titel: Love the way you lie

Länge: 04:22

Interpreten: Eminem (feat. Rihanna)

Komponisten: Marshall Bruce II Mathers, A. Grant, Holly Hafferman

Label: LEGACY RECORDS

Best.-Nr: 88697905042

Plattentitel: Songs for Japan Songs for Japan



Titel: Dreams

Länge: 04:15

Interpret: The Cranberries

Komponisten: Noel Hogan, Dolores O'Riordan

Label: Island Records

Best.-Nr: 063315-2

Plattentitel: Stars - The best of 1992-2002



Titel: Reckoning song

Länge: 02:46

Interpreten: Asaf Avidan & The Mojos

Komponist: Asaf Avidan

Label: Score and More Music

Plattentitel: Hanna's journey (Hannas Reise) The reckoning



Titel: Crazy

Länge: 03:00

Interpret: Gnarls Barkley

Komponisten: Brian Burton, Thomas Callaway, Gian Franco Reverberi, Gian Piero Reverberi

Label: NONESUCH

Best.-Nr: NONESUCH7559-79542-6

Plattentitel: Boyhood - Music from the motion picture



Titel: Take me back

Länge: 03:08

Interpret: Jannis Quester

Komponist: Jannis Quester

Plattentitel: Take me back



Titel: Pace, pace mio Dio. (Frieden, Frieden mein Heiland.) Arie der Leonora, 4. Akt

aus: La forza del destino Melodramma in 4 Akten (Die Macht des Schicksals)

Länge: 05:30

Solistin: Angela Gheorghiu (1965-)(Sopran)

Orchester: London Philharmonic Orchestra

Dirigent: Zubin Mehta

Komponist: Giuseppe Verdi

Label: Decca

Best.-Nr: 466000-2