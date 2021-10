Ohne Navi im Auto verfahren sich viele Leute. Auch der Flug- und Schiffsverkehr ist stark beeinträchtigt, weil klassische Navigation ohne Satellitensignale kaum noch beherrscht wird.



Binnen Stunden bricht die Stromversorgung zusammen und Computernetze gehen in die Knie. Denn in unserer streng getakteten Welt sind die Zeitsignale der Navigationssatelliten Basis für alles, was perfekt synchronisiert ablaufen muss. Geldautomaten spucken keine Scheine mehr aus, der digitale Rundfunk bleibt still. Der Aktienmarkt kommt zum Erliegen, Alarmmeldungen erreichen nicht mehr die Notrufzentralen.



Ohne Erdbeobachtungssatelliten wie Sentinel-2 wären viele Forschungsprojekte zum Klimawandel kaum mehr möglich. (ESA)

Der Wetterbericht wird schnell sehr ungenau, weil sich ein heraufziehendes Tiefdruckgebiet nicht mehr per Satellitenbild erkennen lässt. Die Militärs weltweit sind sofort in höchster Alarmbereitschaft. Ohne Aufklärungssatelliten sind die Streitkräfte fast "blind". Niemand sieht mehr, was der Gegner tut. Atomraketen könnten unerkannt feindliches Territorium erreichen.

Bei längerem Satelliten-Ausfall gibt es kaum noch Daten über den Zustand der Erde und die Entwicklung des Klimas.

Bis vor sechzig Jahren war das Leben auch ohne Raumfahrt möglich. Inzwischen aber ist unser Alltag nicht mehr denkbar ohne die vielen Satelliten, die in der Erdumlaufbahn ihren Dienst tun.