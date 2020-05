Bibiana Beglau wurde 1971 in Braunschweig geboren. Sie studierte Schauspiel in Hamburg und erregte internationales Aufsehen durch ihre Hauptrolle in Volker Schlöndorffs Spielfilm "Die Stille nach dem Schuss", wofür sie im Jahr 2000 mit dem Silbernen Bären der Berlinale ausgezeichnet wurde. Sie arbeitet auf den wichtigen deutschsprachigen Bühnen mit Regisseuren wie Christoph Marthaler, Frank Castorf, Luk Perceval und Martin Kušej zusammen und wurde 2015 für ihre besondere schauspielerische Leistung mit dem Deutschen Theaterpreis Der Faust ausgezeichnet.

Brilliert in Wien als Goethes Mephisto

Seit dieser Saison gehört Bibiana Beglau dem Ensemble des Wiener Burgtheaters an, wo sie kürzlich Goethes Mephisto durch ihre bizarre wie herausragende Körperlichkeit zum Leben erweckte und ein schillerndes, schattenhaftes Zwitterwesen beinahe beängstigend real auf die Bühne brachte. Zwischen den Proben nahm sie sich hinter den Kulissen Zeit für eine Klassik-Pop-et cetera-Aufnahme. "Ich glaube, ich bin musikalisch ein völliger Spätzünder", sagte sie schmunzelnd. Ihrer Musikauswahl tut dies allerdings keinen Abbruch.

Musik-Laufplan

Titel: Popcorn

Länge: 02:31

Interpret: Hot Butter

Komponist: Gershon Gary Kingsley

Label: Polystar

Best.-Nr: 556446-2

Plattentitel: Fetenhits 70's Disco Classics



Titel: Hey Joe

Länge: 03:30

Interpret: The Jimi Hendrix Experience

Komponist: Unbekannt

Label: MCA RECORDS

Best.-Nr: MCD11608

Plattentitel: Are you experienced



Titel: 1. Satz: Prélude aus: Suite für Violoncello solo Nr. 1 G-Dur, BWV 1007

Länge: 02:17

Solist: Jean-Guihen Queyras (Violoncello)

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: HARMONIA MUNDI FRANCE

Best.-Nr: HMC 901970.71



Titel: Diane

Länge: 05:32

Interpret: Chet Baker

Komponist: Erno Rapée, Lew Pollack

Label: SteepleChase

Best.-Nr: SCCD-31207

Plattentitel: Diane



Titel: Introduction. aus: The last days of Pompeii. Rockoper

Länge: 02:50

Interpret: Nova Mob

Komponist: Grant Hart

Label: ROUGH TRADE

Best.-Nr: RTD 108.1261.1

Plattentitel: The last days of Pompeii



Titel: Fuck the pain away

Länge: 04:09

Interpret: Peaches

Komponist: Merrill Beth Nisker

Label: XL RECORDINGS

Best.-Nr: XLCD-637

Plattentitel: Pay close attention: XL Recordings



Titel: Killing me softly with his song

Länge: 04:50

Interpret: Roberta Flack

Komponist: Charles Warren Fox

Label: Atlantic

Best.-Nr: 785491-2

Plattentitel: Killing me softly with his song



Titel: Hallelujah

Länge: 06:52

Interpret: Jeff Buckley

Komponist: Leonard Cohen

Label: edel records

Best.-Nr: 0187742ERE

Plattentitel: Feast of love - Original motion picture soundtrack