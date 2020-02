Caroline Peters wurde 1971 in Mainz geboren. Sie studierte Schauspiel in Saarbrücken und wurde vom Fleck weg an die Berliner Schaubühne engagiert. Es folgten Auftritte auf den wichtigen deutschsprachigen Schauspielbühnen: in Hamburg und Zürich, im TAT Frankfurt sowie im Burgtheater in Wien, dessen Ensemblemitglied sie seit 2004 ist. Auch im TV verkörpert Caroline Peters sensibel anspruchsvolle Rollen, wie in "Contergan" und "Schlaflos" oder dem internationalen Kinofilm "Walk on Water". Staubtrockene Selbstironie zeigt sie in der satirischen Krimiserie "Mord mit Aussicht" als Polizeikommissarin Haas, die von Köln in ein Dorf in der Eifel versetzt wird. Caroline Peters selbst lebt in Wien und fällt durch ihre unkonventionelle, intelligente Art aus dem Filmsternchenraster.





Musik-Laufplan

Titel: Ouvertüre aus: 1. Akt der "Médée"

Länge: 05:51

Orchester: Wiener Philharmoniker

Leitung: Thomas Hengelbrock

Komponist: Luigi Cherubini

Mitschnitt von den Salzburger Festspielen 2019



Titel: Where are we now?

Länge: 04:09

Interpret: David Bowie

Komponist: David Bowie

Label: COLUMBIA

Best.-Nr: 8876546192-2

Plattentitel: The next day



Titel: Disko partizani

Länge: 04:54

Interpret: Shantel

Komponist: Stefan Hantel

Label: Polystar

Best.-Nr: 5328648

Plattentitel: Ethnica - Music from around the world (Das n-tv Sommer Album)



Titel: Ich fall in deine Arme

Länge: 03:54

Interpret: Selig

Komponist: Selig

Label: VERTIGO BERLIN

Best.-Nr: 1799539

Plattentitel: Und endlich unendlich



Titel: Where do I begin (Love story)

Länge: 04:07

Interpretin: Shirley Bassey

Komponist: Francis Lai

Label: WAGRAM MUSIC

Best.-Nr: 306321-2

Plattentitel: Hôtel Costes - Etage 3 (Vol. 3)



Titel: Chandelier (Piano Version)

Länge: 04:00

Interpretin: Sia

Komponisten: Sia Furler, Jesse Shatkin

Label: Marquis-records

Plattentitel: Chandelier



Titel: Helden

Länge: 03:40

Interpret: David Bowie

Komponisten: David Bowie, Brian Eno

Label: Emi

Best.-Nr: 541912-2

Plattentitel: Best of Bowie Sound and vision - CD 2



Titel: 1. Satz. Andante comodo - Etwas frischer (Ausschnitt)

aus: Sinfonie Nr 9 D-Dur/Des-Dur

Länge: 06:13

Orchester: Wiener Philharmoniker

Dirigent: Claudio Abbado

Komponist: Gustav Mahler

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 423564-2