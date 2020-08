"Draussen tobt der Konsens, während ich hier drin Tradition und Anarchie gleichermaßen aufrechterhalte", sagt Sophie Rois in René Polleschs Stück "Diktatorengattinen". Zusammen mit dem Regisseur entwickelte die Schauspielerin eine Form des hochreflexiven Boulevards an der Berliner Volksbühne, wo die gebürtige Österreicherin von 1993 bis 2017 Ensemblemitglied war. Sie spielte mit Christoph Schlingensief und Christoph Marthaler, und wurde mit Frank Castorf und René Pollesch zu einer der prägenden Gestalten dieses Theaters. Sie bringt, wie es in der Begründung für den Berliner Theaterpreis der Stiftung Preußische Seehandlung heißt, auf die Bühne, was die Stadt zur Metropole mache: "Jenen Glamour, der auf Brüchen beruht und das Widerstreitende spielerisch als das Zusammengehörende zeigt."

Seltsam schöne Stimme

Mittlerweile ist Sophie Rois am Deutschen Theater engagiert und klettert dort aktuell mit Pumps auf einem überdimensionalen Stück Erdbeertorte herum, in Clemens Maria Schönborns Inszenierung "Sophie Rois fährt gegen die Wand", einer freien Bühnenadaption von Marlen Haushofers Roman "Die Wand". Auch an das Kino verleiht sie ihre eigensinnige Präsenz: 1993 spielte sie in Detlev Bucks "Wir können auch anders" und 2010 verkörperte sie in Tom Tykwers "Drei" eine Frau mit zwei Männern. Sophie Rois veranstaltet ab kommenden Herbst auch wieder ihre Vaudeville-Abende "Have a Cup of Tea" mit ihren seltsam schönen Interpretationen von Musik der britischen Band "The Kinks".

