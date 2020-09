1974 wurde Christiane Neudecker in Erlangen geboren. In den Neunzigerjahren studierte sie an der Berliner Schauspielschule "Ernst Busch" Regie und inszenierte auch einige Stücke, bevor sie sich ganz dem Schreiben zuwandte. Ihr erster Band mit Erzählungen, "In der Stille ein Klang", erschien im Jahr 2005, seitdem hat sie mehrere Romane veröffentlicht. Das Libretto zur Cross-Media-Oper "C - The Speed of Light" über Albert Einstein stammt ebenso von ihr wie das zu "Himmelsmechanik - eine Entortung", ein Auftragswerk der Deutschen Oper Berlin. Christiane Neudecker gewann zahlreiche Literaturpreise und arbeitet zurzeit am Libretto für eine neue Oper, auch wenn noch nicht klar ist, wann die Uraufführung am Bielefelder Theater stattfinden wird. Mit ihrem neuesten Buch "Der Gott der Stadt", einer thrillerartigen Hommage an den jung verstorbenen Lyriker Georg Heym, wollte Christiane Neudecker in diesem Sommer auf Lesereise gehen, doch dann lösten sich auch ihre Pläne Corona-bedingt in Dunst auf. In Klassik-Pop-et cetera tröstet sie sich und die Hörerinnen und Hörer mit Musik von Hozier und Mac Miller.





Musik-Laufplan

Titel: Der Flug auf dem Gluecksdrachen

Länge: 03:10

Interpret: Klaus Doldinger

Komponist: Klaus Doldinger

Label: WEA International

Best.-Nr: B003A4SEDI

Plattentitel: Die unendliche Geschichte



Titel: Vagabonds

Länge: 04:18

Interpret: New Model Army

Komponist: Justin Edward Sullivan

Label: Parlophone

Best.-Nr: B002AOXYGA

Plattentitel: Thunder and Consolation



Titel: Muetterlein

Länge: 04:20

Interpret: Georg Kreisler

Komponist: Georg Kreisler

Label: PREISER RECORDS

Best.-Nr: B003VA79AK

Plattentitel: Everblacks



Titel: Christine

Länge: 04:12

Interpret: Inbase

Komponist: Rainer von Holst

Label: Bellaphon

Best.-Nr: B00FE253CY

Plattentitel: Christine



Titel: C the speed of light

Länge: 04:06

Interpretin: Eir Inderhaug

Komponist: Christian Steinhaeuser

Label: Privataufnahme



Titel: Hard to be the Bard

Länge: 03:56

Interpret: Christian Borle

Komponisten: Kayre and Wayne Kirkpatrick

Label: GHOSTLIGHT RECORDS

Best.-Nr: B074N561NN

Plattentitel: Something Rotten



Titel: Movement

Länge: 03:54

Interpret: Hozier

Komponist: Andrew Hozier Byrne

Label: UNIVERSAL

Best.-Nr: B07MQ2P155

Plattentitel: Wasteland, Baby!



Titel: King for a Day

Länge: 03:28

Interpret: Jamiroquai

Komponist: Jay Kay

Label: S2S RECORDS

Best.-Nr: B001UIONSQ

Plattentitel: Synkronized



Titel: Shell

Länge: 03:05

Interpretin: Alexia Peniguel (A Seated Craft)

Komponistin: Alexia Peniguel

Plattentitel: Shell



Titel: Good News

Länge: 02:49

Interpret: Mac Miller

Komponist: Mac Miller

Label: Warner Bros. Records

Best.-Nr: B083L84JGJ

Plattentitel: Circles