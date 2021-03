Christine Wunnicke wurde 1966 in München geboren, wo sie auch heute wieder lebt. In Berlin und Glasgow studierte sie Linguistik, Altgermanistik und Psychologie. Seit 30 Jahren arbeitet Christine Wunnicke als freie Autorin, veröffentlicht Prosa, Radiofeatures und Hörspiele. Ihre exzentrischen Hauptfiguren sind aus der Historie gegriffen, vollführen jedoch wilde Sprünge abseits der tatsächlich gelebten Pfade: Rocker, Filmpioniere, adlige Schriftstellerinnen oder Forscher und Entdecker, wie in ihrem 2020 veröffentlichten Buch "Die Dame mit der bemalten Hand". Darin lässt Wunnicke den deutschen Mathematiker Carsten Niebuhr auf einen persischen Astronomen treffen. Der hochgelobte Roman landete auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und wurde mit dem Wilhelm Raabe-Literaturpreis des Deutschlandfunk ausgezeichnet.

Grüße aus dem Schlafzimmer

In ihrem Schlafzimmer hat Christine Wunnicke eine Ausgabe Klassik-Pop-et cetera aufgenommen, weil dort der Ton am besten sei und sie da sowieso gern sitze. Ihr Lieblingstitel zur Pandemie: Musik des japanischen Sängers Kazuki Tomokawa

Musik-Laufplan

Titel: Waltz

Länge: 03:57

Interpret: Kazuki Tomokawa

Komponist: Kazuki Tomokawa

Label: P.S.F. Records

Plattentitel: Live 2005 - Osaka Banana Hall



Titel: Nr. 6: Le Tic-Toc-Choc ou Les Maillotins, pièce croisée

aus: Pièces de clavecin, Troisième livre - dixhuitième [18e] ordre.

Länge: 02:42

Interpret: Scott Ross (Cembalo)

Komponist: François Couperin

Label: Stil Paris

Best.-Nr: 2506 SAN 78



Titel: An Schwager Kronos. Lied für eine Singstimme und Klavier, D 369 (op. 19 Nr. 1)

Länge: 02:27

Interpreten: Ian Bostridge (Tenor), Antonio Pappano (Klavier)

Komponist: Franz Schubert

Label: WARNER CLASSICS

Best.-Nr: 0825646204182



Titel: Folle, dunque tu sola presumi CD 5576 001-026 Teil 1

aus: Il trionfo del tempo e del disinganno. Oratorio in due parti, HWV 46a (Der Triumph von Zeit und Desillusion. Oratorium in 2 Teilen für 2 Soprane, Alt, Tenor, 2 Flöten, 2 Oboen, Streicher, Orgel und Basso continuo)

Länge: 03:28

Solist: John Elwes (Tenor)

Orchester: Les Musiciens du Louvre

Dirigent: Marc Minkowski

Komponist: Georg Friedrich Händel

Label: Erato



Titel: Der Song von Mandeley

Länge: 02:32

Interpretin: Lotte Lenya

Komponist: Kurt Weill

Label: Bear Family Records

Best.-Nr: BCD 16019/3

Plattentitel: Lenya - The ultimate Lotte Lenya collection, Vol. 7 - 9



Titel: Gion shoja

Länge: 04:58

Solist: Kakujo Iwasa (Gesang, Biwa)

Komponist: Kakujo Iwasa

Label: Ocora Radio France



Titel: Mind and time

Länge: 03:11

Interpret: Ornette Coleman

Komponist: Ornette Coleman

Label: CONCORD

Best.-Nr: I72435

Plattentitel: Tomorrow is the question! Tomorrow is the question!



Titel: 1969

Länge: 04:06

Interpret: The Stooges

Komponisten: Iggy Pop, Ron Asheton, Scott Asheton, David M. Alexander

Label: Virgin

Best.-Nr: 5113762

Plattentitel: A million in prizes: the anthology / Live at the avenue Salt Lake City Punk! - The soundtrack



Titel: Bel tempo per me se n'andò. Kantate für Sopran und Basso continuo (Die schönen Zeiten entschwanden mir)

Länge: 05:51

Solist: René Jacobs (Countertenor)

Ensemble: Concerto Vocale

Musikalische Leitung: René Jacobs

Komponist: Giacomo Carissimi

Label: HARMONIA MUNDI FRANCE

Best.-Nr: 901262



Titel: Scherzo. Vivace

aus: Quartett D-Dur (für 2 Violinen, Viola und Violoncello)

Länge: 05:30

Ensemble: Quatuor Zaïde

Komponist: César Franck

Label: NoMadMusic

Best.-Nr: NMM044