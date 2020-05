Terézia Mora wurde 1971 in Sopron, Ungarn, geboren und wuchs dort zweisprachig auf. Sie zog 1990 nach Berlin und studierte Hungarologie und Theaterwissenschaften an der Humboldt Universität. Ihr literarisches Debüt, der Erzählungsband "Seltsame Materie", wurde u.a. mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet. 2013 erhielt sie den Deutschen Buchpreis für ihren Roman "Das Ungeheuer", der den zweiten Teil ihrer Romantrilogie um den eigentümlichen IT-Experten Darius Kopp bildet. Im vergangenen Jahr hat die Schriftstellerin den dritten Teil "Auf dem Seil" veröffentlicht. Für ihr literarisches Gesamtwerk wurde ihr 2018 der Georg-Büchner-Preis zugesprochen. Prägnant und elegant übersetzt sie zudem vom Ungarischen ins Deutsche – wie beispielsweise Péter Esterházys Jahrhundertwerk Harmonia Caelestis.

Musik-Laufplan

Titel: Zillertaler Hochzeitsmarsch (Tramplan)

Länge: 01:13

Interpret: Zillertaler Schürzenjäger

Komponist: Unbekannt

Label: Ariola

Best.-Nr: 111698-2

Plattentitel: Die schönsten Melodien für Millionen - präsentiert von Dieter Thomas Heck



Titel: Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk

Länge: 03:24

Interpret: Rainhard Fendrich

Komponist: Rainhard Fendrich

Label: Ariola

Best.-Nr: 8869701854-2

Plattentitel: Was für ein Theater



Titel: Ein Abend auf dem Lande. Lento, rubato aus: 10 leichte Klavierstücke

Länge: 02:45

Solist: Béla Bartók (Klavier)

Komponist: Béla Bartók

Label: ZYX Classic

Best.-Nr: PD 5027-2



Titel: Harangszo

Länge: 01:50

Chor: "Kodály Zoltán" Children Chorus

Dirigentin: Ilona Andor

Komponist: Zoltan Kodaly

Label: Hungaroton

Best.-Nr: SLPX 11409



Titel: (21) "In Trutina" aus: Carmina Burana. Cantiones profanae für Soli, Chöre und Orchester

Länge: 02:08

Solistin: Lucia Popp (Sopran)

Orchester: New Philharmonia Orchestra

Dirigent: Rafael Frühbeck de Burgos

Komponist: Carl Orff

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 6985222



Titel: Summertime aus: Porgy and Bess (Oper, 1935)

Länge: 04:59

Interpreten: Ella Fitzgerald (voc), Louis Armstrong (voc, tp)

Orchester: Russ Garcia's Orchestra

Komponist: George Gershwin

Bearbeiter: Russell "Russ" Garcia

Label: Verve

Best.-Nr: 537909-2

Plattentitel: Best of Ella Fitzgerald & Louis Armstrong



Titel: Blueprint

Länge: 05:33

Interpret: Rainbirds

Komponist: Michael Beckmann, Wolfgang Glum, Katharina Franck

Label: Reader's Digest

Best.-Nr: HIS053320

Plattentitel: The history of Pop: 1987-1990



Titel: El Cavillo

Länge: 07:09

Interpret: Félix Lajkó

Ensemble: Ferenc Kurina (kb), Mihály Kurina (cimbalom), Károly Varga (vla)

Komponist: Félix Lajkó

Label: Rana In Fabula

Plattentitel: Lajkó Félix és zenekara (Félix Lajkó und Band)



Titel: "Drum for your life". Concerto for percussion and orchestra (Ausschnitt)

Länge: 06:14

Solist: Glenn Larsson (perc)

Orchester: Gävle Symphony Orchestra

Dirigent: Mika Eichenholz

Komponist: Daniel Hjorth

Aufnahme vom 24.01.2014, Gävle (Schweden) mit freundlicher Genehmigung des Komponisten



Titel: Summertime aus: Porgy and Bess (Oper, 1935)

Länge: 03:58

Interpretin: Janis Joplin (voc)

Ensemble: Big Brother And The Holding Company

Komponist: George Gershwin

Label: MCA RECORDS

Best.-Nr: MCD11160

Plattentitel: The War - Original Motion Picture Soundtrack