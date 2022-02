Zum ersten Mal seit 1991: 100.000 Menschen am 1. Mai auf dem Roten Platz in Moskau (picture-alliance / dpa / Yuri Kochetkov)

Der 23. Februar ist in Russland und vielen anderen ehemals sowjetischen Staaten der "Tag des Vaterlandsverteidigers". An diesem Feiertag stehen die Streitkräfte im Mittelpunkt des Interesses und erfahren vielerorts eine öffentliche Würdigung ihrer Leistungen.

Aus diesem Grund wandte sich Präsident Putin heute abermals in einer Videobotschaft an die Bürgerinnen und Bürger. Die staatlichen Fernsehsender strahlten diese Ansprache aus. Putin warf in dieser Rede erneut dem Westen vor, russische Sicherheitsinteressen konsequent zu ignorieren: "Unser Land ist immer offen für einen direkten und offenen Dialog, für eine Suche nach diplomatischen Lösungen für die schwierigsten Probleme", sagte Putin. "Aber ich wiederhole: Die Interessen Russlands und die Sicherheit unserer Bürger sind für uns bedingungslos. Insbesondere heute bleibt die Sicherung der Verteidigungsfähigkeit unseres Landes die wichtigste staatliche Aufgabe." Russland sei kein Aggressor und trete lediglich für seine Interessen ein, so Putin weiter.

23. Februar: "Tag des Vaterlandsverteidigers"

Auch viele russische Tageszeitungen nehmen den heutigen "Tag des Vaterlandsverteidigers" zum Anlass, um die gegenwärtige Lage einzuordnen. Die großen Blätter wie "Iswestija", "Kommersant", "Nesawissimaja Gaseta", "Wedomosti" und "Rossijskaja Gaseta" berichten nachrichtlich über die Geschehnisse. In Meinungsbeiträgen vertreten die mehrheitlich staatlichen oder zumindest regierungstreuen Zeitungen aber die Sichtweise des Kremls. Die unabhängige "Nowaja Gaseta" ordnet den Konflikt als Krise ein, die globale Auswirkungen haben wird. Offene Kritik am russischen Vorgehen findet sich überwiegend in Blogs und Internetportalen.

dekoder.org liefert Überblick über Meinungsspektrum

Die deutsche Plattform "dekoder.org" wertet die russische Medienlandschaft umfassend aus. Ihre " Debattenschau " liefert einen guten Überblick über das Meinungsspektrum zum gegenwärtigen Konflikt. Die Chefredakteurin Tamina Kutscher gab im Interview mit dem Norddeutschen Rundfunk eine erste Zusammenfassung: "Viele Beobachter gehen davon aus, dass die Aggression von außen kommt. Das ist ja die große Erzählung: Russland als belagerte Festung, die sich nur gegen eine äußere Aggression wehrt oder als Schutzmacht auftreten muss. Aber im Grunde genommen gibt es wenig Rückhalt in Russland und schon gar nicht so einen euphorischen Konsens wie 2014 bei der Annexion der Krim."

