Die gebürtige Berlinerin ist zwischen Jugendfeuerwehr und Klavierunterricht in einem 70-Seelen-Dorf in Mecklenburg-Vorpommern als Elisa Hantsch aufgewachsen. Ohne festen Plan reiste sie nach dem Abitur nach Australien. Dort war die selbstbewusste Autodidaktin als Straßenmusikerin unterwegs. Mit ihrer Gitarre und ihren eigenen Liedern schaffte sie bald den Sprung auf die Bühne und spielte im Vorprogramm des neuseeländischen Sängers Luke Thompson.

Unabhängig von der Plattenindustrie

In Deutschland hat Elisa Hantsch "Kultur und Ästhetik digitaler Medien" studiert und ihre Masterarbeit über Singer-Songwriter im 21. Jahrhundert geschrieben. Umgeben von einem jungen Team ist die jetzt 29-Jährige fest entschlossen, nur mit eigenen Mitteln und Möglichkeiten Karriere zu machen, unabhängig von der Plattenindustrie. Bei dem Liedermacherfestival "Lieder auf Banz" war sie schon zu hören, und die Hanns-Seidel-Stiftung zeichnete sie mit dem Preis für junge Liedermacher aus.

In Klassik-Pop-et cetera stellt Miss Allie eigene Songs vor, aber auch Musik aus dem Album "Gänseblümchen" (Ganz Schön Feist) und das "Lacrimosa" aus Mozarts berühmtem Requiem in d-Moll.

Musik-Laufplan

Titel: Mein Herz und die Toilette

Länge: 03:33

Interpret: Miss Allie

Komponist: Elisa Hantsch

Label: kosmopolit records

Plattentitel: Mein Herz und die Toilette



Titel: Ich sag dir alles

Länge: 04:46

Interpret: Pankow

Komponist: Jens Jensen

Label: INFERNO

Best.-Nr: GRZ304-26

Plattentitel: Paparazzia



Titel: VII Lacrimosa aus: Requiem in d-Moll, K 626

Länge: 03:10

Solisten: Edith Wiens (Sopran), Gabriele Schreckenbach (Alt), Aldo Baldin (Tenor), Gerhard Faulstich (Bariton)

Chor: RIAS Kammerchor

Orchester: Radio-Symphonie-Orchester Berlin

Dirigent: Uwe Gronostay

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: Cobra Entertainment LLC (USA)



Titel: Water

Länge: 04:40

Interpret: Luke Thompson

Komponist: Luke Thompson

Label: Good Music (Australien)

Plattentitel: Water



Titel: Gänseblümchen

Länge: 03:18

Interpret: Ganz Schön Feist

Komponist: Mathias Zeh, Rainer Schacht, Beo Brockhausen

Label: COLUMBIA

Best.-Nr: 491910-2

Plattentitel: Gänseblümchen



Titel: Tribute

Länge: 04:00

Interpret: Tenacious D

Komponist: Jack Black, Kyle Cass

Label: Epic

Best.-Nr: SAMPCD 12573-2

Plattentitel: Hardplace singles - box March 2003



Titel: Give me one reason

Länge: 04:27

Interpret: Tracy Chapman

Komponist: Tracy Chapman

Label: Elektra

Best.-Nr: 7559-62700-2

Plattentitel: Collection



Titel: Shout! (Parts 1 & 2)

Länge: 04:24

Interpret: The Isley Brothers

Komponist: O'Kelly Isley, Ronald Isley, Rudolph Isley

Label: BACKLINE RECORDS

Best.-Nr: 400075

Plattentitel: American recordings, Vol. 75



Titel: Dein Lied

Länge: 03:03

Interpret: Miss Allie

Komponist: Elisa Hantsch

Label: Spinnup Records

Plattentitel: Aus Scheiße wird Gold