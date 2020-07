Ihr Repertoire reichte von der Barockoper bis zur Spätromantik. Aber Aufführungsgeschichte schrieb Kirsten Flagstad mit Interpretationen im hochdramatischen Wagnerfach. Ihr Debüt gab sie im Alter von 18 Jahren in Oslo in Alberts "Tiefland". Von Skandinavien führte ihr Weg 1935 an die New Yorker Met, wo sie binnen Kürze zu einem Kassenmagneten avancierte. Von dort folgten zahlreiche Engagements an andere renommierte Bühnen, die Met blieb dabei bis 1941 ihre Stammbühne. Flagstads Paraderollen waren Isolde, Brünnhilde, Elsa und Elisabeth, allein die Isolde sang sie 182 Mal, in der legendären Gesamtaufnahme unter Furtwängler noch im Alter von 57 Jahren. Unter ihm brachte Flagstad 1950 auch die "Vier letzten Lieder" von Richard Strauss zur Uraufführung.