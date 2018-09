In der SPD ist ein Streit über die Personalie Hans-Georg Maaßen entbrannt. Es gibt einigen Unmut darüber, dass Maaßen vom Verfassungsschutzpräsidenten zum Staatssekretär im Innenministerium befördert werden soll. Selbst Vizekanzler Scholz ist ungehalten. Es gibt Forderungen, dass die SPD-Mitglieder im Kabinett der Personalie nicht zustimmen sollten. Parteichefin Nahles versucht, die Wogen zu glätten - aber auch der Druck auf sie wächst.

Olaf Scholz äußerte sich gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er sagte: "Ich kann jeden verstehen, der angesichts der Personalentscheidung des Innenministers mit dem Kopf schüttelt." Der Abgeordnete Castellucci wird noch deutlicher. Er schreibt auf Facebook: "Ich habe Andrea Nahles mitgeteilt, dass ich keine Möglichkeit mehr sehe, dass wir Horst Seehofer als Regierungsmitglied weiter mittragen."



Nahles selbst schrieb einen Brief - an alle Parteimitglieder. Darin erklärt sie, die SPD dürfe diese Bundesregierung nicht opfern, nur weil Innenminister Seehofer einen Beamten anstelle, den man für ungeeignet halte.



Die Forderung, die SPD-Kabinettsmitglieder sollten gegen Maaßen zu stimmen, erhebt die stellvertretende Parteivorsitzende und bayerische Landeschefin Natascha Kohnen. Sie wird von mehreren Medien zitiert, darunter von der Deutschen Presse-Agentur. Kohnen sagte der dpa, man könne die Personalie niemandem auf der Straße mehr erklären.



Man habe zwar die Ablösung von Maaßen an der Spitze des Verfassungsschutzes durchgesetzt - aber es könne nicht sein, dass er nun befördert werde und noch mehr Verantwortung bekomme. Der "Spiegel" zitiert aus einem Brief Kohnens an Parteichefin Nahles. Darin heißt es demnach unter anderem, Maaßen habe "maßgeblich dazu beigetragen, die rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz zu verharmlosen". Die Beförderung sei "in der Sache ein schwerer Fehler, politisch nicht nachvollziehbar und nirgendwo vermittelbar". Mitunterzeichnerin ist dem Bericht zufolge Kohnens Stellvertreterin Uekermann.



Die Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Forums Demokratische Linke 21, Mattheis, forderte ebenfalls, die Entscheidung von Innenminister Seehofer über eine Versetzung Maaßens nicht hinzunehmen. Auch andere SPD-Politiker sind ungehalten. Juso-Chef Kühnert erklärte, seine persönliche Schmerzgrenze sei erreicht. SPD-Generalsekretär Klingbeil hält die Versetzung Maaßens ebenfalls für fragwürdig. Er sagte im Deutschlandfunk, das sei eine Provokation Seehofers. Er habe damit deutlich Stellung bezogen gegen Bundeskanzlerin Merkel.



Wer neuer Präsident des Bundesverfassungsschutzes wird, ist derweil weiter offen. Innenminister Seehofer sagte in Berlin, angesichts der Gefährdungslage liege ihm viel an einer schnellen Nachfolgeregelung. Er habe aber noch keine Namen im Kopf. Bis zur Neubesetzung des Präsidentenamtes werde Hans-Georg Maaßen den Verfassungschutz weiter leiten.



Seehofer sagte, Maaßen werde erst danach als Staatssekretär ins Innenministerium wechseln. Dort soll er die Bereiche Bundespolizei, Cyber- und Informationsicherheit und öffentliche Sicherheit leiten. Wann das der Fall sein wird, sagte Seehofer nicht: "Mir ist an einem geordneten Übergang gelegen", betonte der Bundesinnenminister. Maaßen werde in seiner neuen Funktion aber nicht die Aufsicht über das Bundesamt für Verfassungsschutz haben.



Das Portal buzzfeed.de hat inzwischen das Wortprotokoll von Maaßens Befragung im Innenausschuss des Deutschen Bundestages veröffentlicht.