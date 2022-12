Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen (Annegret Hilse / Reuters pool / dpa / Annegret Hilse)

Es müsse ein neues System her, um die Prozesse zu beschleunigen, sagte Heusgen im Deutschlandfunk. Die Strukturen seien verkrustet, und es sei traurig zu sehen, dass die Beschaffung etwa bei der Munition so lange dauere. An anderen Beispielen außerhalb der Bundeswehr erlebe man doch, wie schnell es gehen könne - etwa beim Bau des LNG-Terminals in Wilhelmshaven. Heusgen betonte, der politische Wille zur Zeitenwende sei da, nur an der Umsetzung hapere es.

Der Bundeswehrverband hatte den Wert der fehlenden Munition kürzlich auf 20 bis 30 Milliarden Euro beziffert. Verteidigungsministerin Lambrecht forderte deswegen einen größeren Etat für ihr Ressort. Das Finanzministerium verwies allerdings darauf, dass es vor dem Hintergrund des 100-Milliarden-Sondervermögens für die Bundeswehr nicht an Geld fehle. Vielmehr hätten die Vertreter der Industrie bei dem Spitzengespräch zum Thema Rüstung klargestellt, dass die Bedarfsplanung bei der Bundeswehr kompliziert und teils intransparent verlaufe.

