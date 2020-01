Einem Bericht der "taz" zufolge könnte die Polizei in Leipzig den Angriff auf einen Polizisten in der Silvesternacht im Stadtteil Connewitz aufgebauscht haben. In "Krankenhauskreisen" habe man sich verwundert über die Polizeimeldung über eine "Notoperation" geäußert, berichtet die "Tageszeitung".

Demnach habe es einen Eingriff an der Ohrmuschel des Beamten unter lokaler Betäubung gegeben. Der Mann sollte Donnerstag oder Freitag wieder entlassen werden. Lebensgefahr oder drohender Gehörverlust hätten nicht bestanden. Der Autor des Artikels, Aiko Kempen, schrieb auf Twitter, er wolle seine Kritik bekräftigen, dass die Pressestelle der Polizei Leipzig mit ihrer Blitzmeldung über einen "notoperierten Beamten" gezielt das öffentliche Bild und die mediale Rezeption beeinflusst habe.



In der jüngsten Mitteilung des LKA Sachsen wird nicht von einer Notoperation gesprochen. Dort heißt es, "ein Beamter wurde schwer verletzt und musste zur Behandlung in das Universitätsklinikum Leipzig verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde." Gestern hatte die Sonderkommission Linksextremismus ihre Ermittlungen wegen des Verdachts auf versuchten Mord ausgeweitet.



Auch die in die Kritik geratene Linken-Politikerin Nagel bestätigte der TAZ noch einmal, sie habe neben Angriffen auf Polizisten auch "rabiates Vorgehen" der Beramten erlebt. Immer wieder seien Polizeigruppen in Menschentrauben gelaufen, hätten dabei Personen umgerannt und verletzt. Daraufhin sei die Polizei beworfen worden.