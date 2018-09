Die Themen der Sendung Streit um die Erde

Leben wir im Anthropozän, dem "Menschenzeitalter", in dem der Mensch die Erde erstmals bis in tiefe Gesteinsschichten hinein verändert? Geowissenschaftler haben diese Bezeichnung schon 2000 vorgeschlagen, aber der Streit um die neue erdgeschichtliche Epoche hält an. Eines der Themen in dieser Sendung.

Von Martin Hubert