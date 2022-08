Der Anführer des Terror-Netzwerks Al-Kaida, al-Sawahiri, ist durch einen US-Drohnen-Angriff der USA getötet worden. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited)

Al-Sawahiri war einer der meistgesuchten Terroristen der Welt. Er hatte die Führung von Al-Kaida nach dem Tod von Osama bin Laden übernommen und galt als eine zentrale Figur hinter den Anschlägen in den USA vom 11. September 2001, bei denen über 3.000 Menschen starben. Die USA hatten ein Kopfgeld von 25 Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt.

Die Bedeutung für ...

... Al-Kaida

Al-Kaida sei längst nicht mehr das kraftvolle Terrornetzwerk wie vor 20 Jahren. Es sei vielmehr ein dünnes Abbild davon, sagte Kaim im Deutschlandfunk. Seinen Angaben zufolge ist Al-Kaida keine Bedrohung mehr für westliche Metropolen. Zudem sei unter Experten umstritten, welche operative Rolle al-Sawahiri überhaupt noch für Al-Kaida gespielt habe. Es dränge sich eher der Eindruck auf, dass er sich mit 71 Jahren ein wenig zur Ruhe gesetzt habe.

... Afghanistan und die Taliban

Kaim zufolge haben die USA mit diesem Schlag bewiesen, dass sie auch nach dem Rückzug amerikanischer Truppen aus Afghanistan im vergangenen Jahr an der Terrorismusbekämpfung festhalten und in der Region präsent bleiben. Kaim sieht durch das Vorgehen der USA die Taliban in Afghanistan in ihrer Glaubwürdigkeit stark beschädigt. Die Taliban haben seinen Angaben zufolge nämlich im Zuge des US-Abzugs in den Verhandlungen von Doha zugesichert, dass sie sich von Al-Kaida lossagen und dass sie den Kämpfern keinen Unterschlupf mehr gewähren würden. Diese Zusicherungen seien nun als Lügen enttarnt worden.

... für US-Präsident Biden

Markus Kaim sieht Biden innenpolitisch geschwächt. Er versuche offenbar, durch außenpolitische Erfolge seine Position zu stärken. Dies sei jedoch eine Fehlkalkulation oder bestenfalls nur kurzzeitig zu erreichen. Die Gesellschaft in den USA sei stark polarisiert. Die Zeiten, in denen sich in außenpolitischen Fragen sogar die Republikaner hinter einem Präsidenten der Demokraten versammeln würden, seien ein für allemal vorbei.