Paul lebt und liebt in der Vergangenheit. Seine Frau Marie ist gestorben, er vergräbt sich seither zu Hause in der "Kirche des Gewesenen". Dann trifft er auf Marietta, eine Tänzerin, die ihm wie eine Doppelgängerin Maries erscheint. Innerlich zerrissen zwischen neuem Begehren und altem Treueschwur steigert Paul sich in einen wahnhaften Konflikt hinein, der ihn zum Mörder werden lässt. Oder ist alles nur ein böser Traum?

Erich Wolfgang Korngolds Oper "Die tote Stadt" spielt im irisierenden Raum zwischen (Alp-)Traum und Ernüchterung, Vergangenheitskult und Moderne. Die Leidenschaften seiner Protagonisten schillern überstrahlend und überzogen wie das Wien im Fin-de-Siècle-Glanz, in dem er aufwächst.

Am 4. Dezember 1920 wurde das Werk des 23-jährigen Komponisten in Köln und Hamburg uraufgeführt.

Erich Leinsdorf wurde in Wien geboren und ausgebildet, lebte aber seit 1937 überwiegend in den USA, wo er nicht zuletzt als Wagner-Dirigent gefeiert wurde (imago stock&people)

Die erste Einspielung auf Schallplatte gestaltete der renommierte Dirigent Erich Leinsdorf zusammen mit dem Münchner Rundfunkorchester und dem Chor des Bayerischen Rundfunks 1975. Leinsdorf hatte seit den 1930er Jahren vor allem in US-Amerika gewirkt und kam erst spät wieder zu gelegentlichen Projekten nach Europa.

Hier hat sich Leinsdorf ein exquisites Gesangsensemble zusammengestellt und eine klanglich und interpretatorisch beeindruckende Referenzaufanahme geschaffen, die durch die digitale Überarbeitung noch an Glanz hinzugewonnen hat.

Erich Wolfgang Korngold

"Die tote Stadt." Oper in 3 Bildern, op. 12 (Ausschnitte)

René Kollo, Tenor - Paul

Carol Neblett, Sopran - Marie/Marietta

Benjamin Luxon, Bariton - Frank

Rose Wagemann, Mezzosopran - Brigitta

Herrmann Prey, Bariton - Fritz

Gabriele Fuchs, Sopran - Juliette

Patricia Clark, Sopran - Lucienne

Anton de Ridder, Tenor - Gaston

Willi Brokmeier, Tenor - Graf Albert

Münchner Rundfunkorchester

Chor des Bayerischen Rundfunks

Leitung: Erich Leinsdorf

Studioaufnahme vom Juni 1975