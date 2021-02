Das Doppel von musikalischer Theorie und praktischem Komponieren zieht sich bei ihr durch viele Lebensjahre. Inzwischen hat Füsun Köksal für viele Besetzungen geschrieben. Im Fokus steht ihr Interesse an gestischen und klangfarblichen Möglichkeiten der konventionellen Instrumente.

Auf drei Kontinenten gelebt

Die heutige Kompositionsprofessorin wurde 1973 im türkischen Bursa geboren. Ankara, Köln, Chicago und Izmir waren Stationen ihrer beruflichen Ausbildung und Entfaltung. Nach dem Bachelor an der Bilkent Universität studierte sie bei Krzystof Meyer an der Kölner Musikhochschule. 2004 immatrikulierte sie schließlich sich in das Doktorandenprogramm der University of Chicago und, studierte bei Marta Ptaszynska und Shulamit Ran.