Turin

Die Ukraine gewinnt den ESC - Selenskyj gratuliert

Die Ukraine hat den Eurovision Song Contest gewonnen. Die Gruppe Kalush Orchestra setzte sich mit dem Hip-Hop-Song "Stefania" im italienischen Turin durch. In der Jury-Wertung hatte noch Großbritannien vorne gelegen. Am Ende gewann die Ukraine aber in fast allen Ländern die Zuschauerwertung.

15.05.2022