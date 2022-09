Gegenoffensive der ukrainischen Armee (Uncredited/AP/dpa)

Aus den Reihen der ukrainischen Armee hieß es, man habe russiche Einheiten aus mehr als 20 Ortschaften in der Region vertrieben. Rund 500 Quadratkilometer seien dort inzwischen befreit. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet sind allerdings kaum zu überprüfen.

Russland meldete unterdessen den Beschuss gegnerischer Stellungen in der ostukrainischen Region Charkiw, wo der Ukraine am Wochenende erhebliche Geländegewinne gelungen waren. Nach den Angriffen war es erneut zu einem vollständigen Ausfall der Strom- und Wasserversorgung in mehreren ukrainischen Regionen gekommen. In den meisten Gebieten ist die Versorgung nach ukrainischen Angaben inzwischen wieder hergestellt. Kreml-Sprecher Peskow erklärte, die am 24. Februar begonnene russische Offensive werde solange weitergehen, bis ihre Ziele erreicht seien.

