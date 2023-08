Lindner in Kiew

Bundesfinanzminister Lindne (FDP) in Kiew (Andreas Hoenig/dpa)

Über die Köpfe der Bürger des Landes hinweg könne es keine Gespräche mit Moskau geben, sagte der FDP-Vorsitzende den Zeitungen "Bild", "Welt" und "Politico" während seines Besuchs in Kiew. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die vielen durch russische Angriffe getöteten ukrainischen Zivilisten und Soldaten. Und selbstverständlich müsse daher solch ein Land auch selbstbestimmt entscheiden, unter welchen Bedingungen es überhaupt Verhandlungen über einen Waffenstillstand zustimme. Gestern hatte sich Lindner nach seiner Ankunft in Kiew offen für die Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine gezeigt.

Man werde wie üblich im Kreis der Verbündeten beraten, was möglich sei. Er hoffe auf eine baldige Klärung, betonte der FDP-Chef.

