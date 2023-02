Botschafter Oleksij Makejew

Der ukrainische Botschafter Makejew, hier beim Neujahrsempfang von Bundespräsident Steinmeier für das Diplomatische Korps. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Schließlich sei nicht nur die Freiheit seines Landes bedroht, sondern dessen Existenz als eigenständiger Staat. Russland dürfe nach dem Ende dieses Krieges nie mehr wieder Nachbarn mit Bomben, Hass oder Propaganda überziehen.

Das deutsch-ukrainische Verhältnis

Zu den anhaltenden Berichten über Spannungen zwischen Berlin und Kiew verwies der Botschafter auf Kommunikationsprobleme. In seiner Heimat sei erst langsam deutlich geworden, dass Deutschland tatsächlich enorme militärische Unterstützung leiste und nicht nur 5.000 Helme geliefert habe. Dazu habe eine transparentere Kommunikation der Bundesregierung über die Hilfen beigetragen. In Deutschland wiederum würden die dringenden Bitten der Ukraine öffentlich oft als unhöfliche Forderungen dargestellt. Auch das habe nicht geholfen.

EU-Beitritt und Korruption

Auf den Zeitplan für einen möglichen EU-Beitritt angesprochen meinte Makejew, die Ukraine wolle keine Sonderrabatte, habe aber eine Sonderrolle. Daher verdiene sie auch eine Sondergeschwindigkeit, bei Einhaltung aller Kriterien. Die Korruption in der Ukraine nannte der Botschafter eine Pest, die gerade überwunden werde. Dies sei nicht nur wichtig mit Blick auf eine Aufnahme in die EU. Korruption sei zugleich eine entscheidende Sicherheitsfrage im Abwehrkampf gegen Russland.

Vorwürfe gegen Selenskyi

In diesem Zusammenhang nahm Makejew auch Stellung zu Vorwürfen gegen Präsident Selenskyi. Er meinte, die Berichte aus den sogenannten „Pandora Papers“ bezögen sich auf dessen Zeit als Unternehmer vor der Wahl ins höchste Staatsamt. In den 2021 von Recherchejournalisten veröffentlichten "Pandora Papers" ging es um Steuerhinterziehung und Geldwäsche bei führenden Politikern. Selenskyi wurde mit Briefkastenfirmen in Verbindung gebracht.

