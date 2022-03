Andrej Bondarenko sorgt sich sehr um die Lage in seiner ukrainischen Heimat. (imago stock&people)

Seine Freunde in einem Ort bei Kiew gingen davon aus, dass es auch dort bald ein Desaster gebe, sagte Bondarenko im Deutschlandfunk. Denn die meisten anderen kleinen Städte in der belagerten Hauptstadtregion seien bereits zerstört.

2014 als Zäsur im ukrainisch-russischen Verhältnis

Bis 2014, dem Jahr des Überfalls auf die Krim, sei das Verhältnis zwischen Ukrainern und Russen sehr eng gewesen, erklärte der Musiker. Kultur und Sprache seien so nah, wie zwischen Schottland und England, wie zwischen Deutschland und Österreich. Nach 2014 hätten sich die Dinge stark verändert, betonte Bondarenko. Die Ukraine sei zu einem äußerst unabhängigen Land geworden und leider werde Russland nun regelrecht gehasst. Aufgeben werde die Ukraine jedenfalls nie, meinte der unter anderem an der Hamburger Staatsoper engagierte Bariton.

Bondarenko rief dazu auf, die ukrainische Kultur gerade jetzt weltweit zur Geltung zu bringen und so auch die Musik ukrainischer Komponistinnen und Komponisten aufzuführen. Er selbst versuche Hilfskonzerte zu organisieren, so wie es ihm in Hamburg schon gelungen sei.

"Auch russische Musiker sollten ein Verbrechen ablehnen"

Viele russische Kolleginnen und Kollegen seien seine Freunde. Er kenne unter ihnen niemanden, der den russischen Präsidenten Putin unterstütze. Die Ablehnung von Krieg sei schließlich keine Frage der Nationalität.

Bondarenko nahm auch zum russischen Dirigenten Valery Gergiev Stellung. Er war bei den Münchner Philharmonikern entlassen wurde, weil er die Invasion der Ukraine nicht kritisieren wollte. Bondarenko nannte Gergiev einen genialen Dirigenten. Das Argument, als Musiker sei man kein Politiker, könne er aber nicht akzeptieren. Denn es gehe in der Ukraine nicht um Politik, sondern um ein Verbrechen, das normale Menschen ablehnen müssten.

Das ganze Interview können Sie morgen in den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk hören.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.