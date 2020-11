Diese US-Wahl ist für demokratische Staaten auf der ganzen Welt eine bittere Lehre. In diesem großartigen Amerika, das – solange wir denken können – als Wiege der modernen Demokratie galt, wünscht sich fast die Hälfte der Wählerinnen und Wähler einen Autokraten zum Präsidenten: einen Donald Trump. Verstörend der Jubel über diesen Mann, der sich weit vor Ende der Stimmenauszählung mal eben zum Wahlsieger erklärt, von Wahlbetrug bei der Briefwahl spricht und deren Auswertung zu stoppen versucht. Schockierend sein Zündeln mit Botschaften an seine bis an die Zähne bewaffneten Anhänger.



"Haltet Euch zurück und haltet Euch bereit", hatte Trump im TV-Duell mit Joe Biden an die Adresse einer rechten Miliz gesagt. Es war eine unmissverständliche Aufforderung zur Bekämpfung eines demokratisch legitimierten Wahlergebnisses nicht nur mit Worten, sondern ruhig auch mit Waffen. Und so zogen sie los, die Trump-Fans mit Automatikgewehren, vor öffentliche Gebäude, um angsteinflößend gegen die weitere Auszählung der Stimmen zu protestieren. Weil sie befürchteten, dass der Demokrat Biden vor dem Republikaner Trump liegen wird. Die USA des Donald Trump sinken auf eine Stufe mit Belarus.

Ein großer Teil der Amerikaner tickt wie Trump

So fassungslos man vor dieser Entwicklung stehen mag, so klar muss man ihr ins Auge sehen: Die USA haben sich mit und unter dem rassistisch, diskriminierend und undemokratisch regierenden Milliardär Donald Trump verändert.



Die Wahl 2020 zeigt: Ein großer Teil der Amerikaner tickt wie Trump. Vier lange Jahre haben seine Wähler und Wählerinnen Hetze und Willkür erlebt und es hat sie nicht davon abgehalten, ihm wieder ihre Stimme zu geben. Trump war kein Ausrutscher. Viele Menschen finden das gut, einen Mann im Weißen Haus, der lügt, der geradezu lustvoll aus mühsam ausgehandelten internationalen Abkommen wie dem zum Klimaschutz oder aus gewichtigen Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation aussteigt – und der sein Land weiter spaltet.



Es stimmt: Schon sein Vorgänger Barack Obama hat nach achtjähriger Amtszeit eine gespaltene amerikanische Gesellschaft hinterlassen. Aber nicht, weil er als Präsident gegen Kritiker, Andersdenkende und Schwache gewütet und sie unflätig niedergebrüllt hätte. Sondern vor allem, weil er schwarz ist. Das war für viele US-Bürgerinnen und Bürger offensichtlich noch zu früh. Sie teilten aber auch Obamas Ziele nicht – mehr Gerechtigkeit und Zusammenhalt in den USA beziehungsweise in der Welt etwa durch ein vernünftiges Krankenversicherungssystem oder das Pariser Klimaschutzabkommen oder das internationale Nuklearabkommen mit dem Iran. Vielen Amerikanern war Obama zu intellektuell und er dachte ihnen auch zu global. Für Trump ist das sowieso alles Teufelszeug.

Viele Amerikaner wollen genauso regiert werden



Der 74-Jährige hat "America first" als Leitlinie ausgegeben und sie eisern durchgezogen oder es zumindest probiert. Strafzölle gegen Wirtschaftspartner im Ausland, eine Mauer zu Mexiko, möglichst wenige multilaterale Verträge, lieber einzelne Deals, gern auch mit Diktatoren. Und nun muss man schlicht erkennen: Viele Amerikaner wollen genauso regiert werden. Ihre Situation hat sich mitunter wirtschaftlich auch verbessert und sie fühlen sich durch Trumps Abgrenzung zu Minderheiten oder zum Ausland aufgewertet. Auch viele Einwanderer wählten Trump, weil sie nicht wollen, dass es andere ihnen gleichtun, denn sie haben Angst vor einem noch härteren Verteilungskampf. Trumps zweite Devise – "Me first" – hat Schule gemacht.



Die Trump-Ära hat Europäern ein Stück weit die Sehnsucht nach Amerika genommen. Eine Demokratie, die einen Präsidenten wie Trump hervorbringt, der die Demokratie verachtet, verliert an Anziehungskraft. Die Entfremdung ist da. Wie bitter.



Natürlich gibt es noch die andere Seite Amerikas. Die, die an einem Mann wie Trump leidet und sich fremdschämt – und auch deshalb den 77-jährigen Biden wählt. Es wird Jahre brauchen, bis die beiden Hälften in den USA wieder zusammenpassen. Es wird einen Präsidenten brauchen, der beide Seiten einbindet, die berechtigten Sorgen von Demokraten und Republikanern versteht und Versöhnung und keine Spaltung will. Einen Präsidenten, der auch dem Ausland zeigt, dass Amerika nach Trump wieder mehr Vertrauen verdient – und seine demokratischen Werte nie verraten wird.

Wahlen in den USA (picture alliance / Wolfram Steinberg)