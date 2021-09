Das Bundesverteidigungsministerium hat laut einem Zeitungsbericht die Löschung aller Akten und Dateien zum Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr untersagt.

Die Zeitung "Die Welt" berichtet, Verteidigungs-Staatssekretär Hoofe habe verfügt, dass alle Unterlagen und Informationen - auch die elektronische Kommunikation - in Zusammenhang mit dem militärischen Engagement in Afghanistan und der Evakuierungsoperation zu sichern seien. Das Ministerium entspreche damit einer Forderung der Grünen vergangene Woche im Verteidigungsausschuss des Bundestages, schreibt "Die "Welt".



Die FDP verlangt der Zeitung zufolge Einsicht in einen geheimen Drahtbericht der deutschen Botschafterin in Washington, Haber, an das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium vom 6. August. Die Liberalen wollen demnach wissen, ob die Bundesregierung in dem Drahtbericht bereits über den bevorstehenden Einsatz der USA in Kabul informiert wurde und die eigene Evakuierungsmission verspätet begonnen hatte.

