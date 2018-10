Journalisten In Gefahr

Chemnitz: Ein Journalist flieht vor den Angriffen von Demonstranten. (imago/Michael Trammer)

Mit Bodyguard und Schutzweste - Wie sich Journalisten gegen Angriffe schützen: Chemnitz, Köthen, Dresden: Viele Reporter, die zuletzt von Demonstrationen in diesen ostdeutschen Städten berichten wollten, wurden Opfer von Übergriffen. Auf den Schutz der Polizei scheinen Journalisten nicht mehr setzen zu können. Ein Offenbarungseid, kritisiert der DJV. Zum Beitrag von Christoph Richter

Mit Schutzweste und Helm - Journalisten-Sicherheitstraining bei der Bundeswehr: Auslandskorrespondenten können sich für ihren Einsatz in Krisenregionen schulen lassen. In einem speziellen Training simuliert die Bundeswehr Angriffe und Entführungen. Für viele Journalisten eine prägende Erfahrung. Zur Reportage von Katharina Peetz

Mord an bulgarischer Journalistin - "Hemmschwelle für Angriffe auf Journalisten ist gesunken": Die Bulgarin Viktoria Marinova ist bereits die dritte prominente Journalistin, die innerhalb der vergangenen zwölf Monate in der EU ermordet wurde. Das zeige laut Christian Schult vom European Center For Press & Media Freedom, wie sehr die Hemmschwelle für Angriffe auf Pressevertreter gesunken sei. Zum Gespräch von Stefan Koldehoff mit Christian Schult

Sky-Übernahme: Vom Ende der Ära Murdoch

Mit dem Verkauf der Sky-Anteile vom Medienkonzern Fox an den US-Kabelnetzbetreiber Comcast wird der größte Pay-TV-Anbieter Europas amerikanisch (dpa / Tobias Hase)

Der US-Medienkonzern Fox hat seinen Anteil an Sky verkauft: Mehr als drei Viertel der Anteile des Pay-TV-Anbieters gehören jetzt dem US-Kabelnetzanbieter Comcast. Sky Pay TV und Sky News werden damit amerikanisch – und Sky-Gründer Rupert Murdoch verliert an medialem Einfluss. Zum Beitrag von Sandra Pfister

CSU-Medienkritik

Journalisten warten auf den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) (dpa / Peter Kneffel)

Die CSU beklagt sich im bayerischen Wahlkampf-Endspurt über die Medien. Die Vorwürfe reichen von "Fake News" bis zu Medienkampagnen gegen einzelne Personen. Teilweise habe die CSU mit recht, meint Landeskorrespondent Michael Watzke. Dass Berichte oft negativ konnotiert waren, habe sich die Partei allerdings auch selbst zuzuschreiben. Zum Gespräch von Antje Allroggen mit Michael Watzke

Debatte um Gauland-Gastbeitrag in der "FAZ"

Der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland hat einen Gastbeitrag in der "FAZ" veröffentlicht (imago stock&people)

Ein Gastbeitrag von Alexander Gauland – Kritiker beklagen lautstark, dass die "FAZ" dem AfD-Vorsitzenden einen prominenten Platz bietet. Sie reagieren damit allerdings wie Pawlowsche Hunde, meint Arno Orzessek in seiner Glosse. Und das dürfte vor allem in einer Potsdamer Villa für stimmungsvolle Momente sorgen. Zur Glosse von Arno Orzessek

Und auch Silke Burmester beschäftigt "der Gauland-Gau für die 'FAZ'". Sie fragt sich, wie es sein kann, dass so eine Zeitung wie die "FAZ" so lax mit dem Gastbeitrag eines so fragwürdigen Mannes wie Gauland umgeht: Prüft denn keiner, was da steht? Zur Kolumne von Silke Burmester