Im Journalismus geht es auch um Geld - das hat sich gleich mehrmals gezeigt in dieser Woche in @mediasres.

Die SZ-Magazin-Autorin Laura Meschede sollte mit dem Helmut-Schmidt-Journalistenpreis ausgezeichnet worden - und lehnte ihn auf der Bühne ab. Im Deutschlandfunk kritisierte sie, dass es ein PR-Preis sei, schließlich werde er von einer Bank verliehen. Außerdem stellten sich dort Journalisten an die Seite der Politik:

"Und das ist schon eine gewisse Nähe zu dieser Politik, die es bringt, wenn man sich auf solchen Veranstaltungen dann auszeichnen lässt, danach noch ein bisschen nett miteinander quatscht. Ich glaube, wenn ich es ernst meine mit meiner Kritik, auch an der Politik, dann kann ich nicht, sobald ich einen Preis dafür kriege, diese kritische Haltung aufgeben, mich dann dazustellen und gemeinsam nett in die Kamera lächeln."

Google-Geld für Medien

Einfluss auf Medien will auch Google auf finanziellem Weg nehmen. Nach Recherchen von netzpolitik.org fördert das Unternehmen europäische Medienhäuser mit Millionenzuschüssen. Der Konzern versuche, die Medienlandschaft nachhaltig zu beeinflussen, sagte Netzexperte Ingo Dachwitz im Dlf.

Er vermutet, dass Google mit dem Fonds eine große PR-Kampagne fährt, um sich mit den europäischen Medienorganisationen gut zu stellen. Auseinandersetzungen unter anderem zum Urheberrecht hatten zuletzt für Streit zwischen dem Konzern und den Verlagen gesorgt.

Mediale Wiedervereinigung lässt auf sich warten

In dieser Woche wurde der Tag der deutschen Einheit gefeiert. 28 Jahre nach der Wiedervereinigung ist Deutschland aber medial immer noch nicht geeint, findet Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue. Er hat als gebürtiger Wuppertaler lange beim Mitteldeutschen Rundfunk in Leipzig gearbeitet, zuletzt als trimedialer Chefredakteur, und kennt beide Mediensysteme gut.

"Es gibt kein eigenes ostdeutsches Medienorgan, das eine größere Verbreitung hat – mit Ausnahme der Super Illu", sagte er in @mediasres. Im Prinzip spiegele das die wirtschaftliche Situation im Land wider: "Kein großes Unternehmen hat seine Zentrale in Ost- oder Mitteldeutschland. Insofern sind die Medien keine Ausnahme, sondern nur ein Teil des gesamten Problems."

Rechtspopulisten und die Medien - ein schwieriges Verhältnis

An jedem bundeseinheitlichen Feiertag vertiefen wir ein Thema in @mediasres. Diesmal ging es um das schwierige Verhältnis zwischen Medien und Rechtspopulisten. Diese lehnen Journalisten zwar grundsätzlich ab, brauchen sie aber auch, um Öffentlichkeit zu bekommen.

Das bringt Medien in ein Dilemma: Lassen sie sich von Populisten für deren Agenda benutzen? Wie können sie es vermeiden? Eine Sendung über die Probleme, die das Berichten über Rechtspopulismus mit sich bringt.

Wenn Menschen verschwinden

Gleich dreimal haben wir am Donnerstag über verschwundene Menschen berichtet - aus Saudi-Arabien, China und Mauretanien. Am Dienstag war der prominente saudische Regimekritiker und Journalist Schamal Chaschukdschi in Istanbul verschwunden. Nachdem er sich im dortigen Konsulat Papier abholen wollte, wurde er nicht mehr gesehen, berichtet Karin Senz.

Drei Monate war die chinesische Star-Schauspielerin Fan Bingbing abgetaucht - niemand wusste, wo sie war. Jetzt kam heraus: Sie stand unter Hausarrest, weil sie Steuern hinterzogen haben soll. Was passiert ist, berichtet Steffen Wurzel.

Im Gefängnis landete auch Babacar Ndiaye, Journalist in Mauretanien. Dort soll ein neues Gesetz Journalisten eigentlich vor Verhaftungen schützen. Aber wer dem Präsidenten zu nahe kommt, dem hilft wohl auch das nicht, berichtet Benjamin Moscovici.