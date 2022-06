Robert Habeck im Bundestag. (IMAGO / Christian Spicker)

Der Grünen-Politiker betonte, die westlichen Sanktionen als Reaktion auf Moskaus Einmarsch in der Ukraine zeigten Wirkung. Zudem seien die Exporte aus Deutschland nach Russland im März mehr als halbiert worden. Für April werde ein noch stärkerer Rückgang erwartet. Habeck äußerte sich anlässlich der Haushaltsberatungen im Bundestag. Der Etat-Entwurf der Ampel-Koalition reagiere auf eine besondere Wirklichkeit. Es entstünden Kosten, die man aber erfolgreich trage.

Wiehle (AfD): Energiewende führt zurück in die Steinzeit

Der CDU-Politiker Mattfeldt kritisierte eine zu wenig konkrete Ausgestaltung von Habecks Politik, beispielsweise beim Energie- und Klimafonds. Dafür stünden in den kommenden Jahren Milliardenbeträge zur Verfügung, Fragen zu den Vorhaben und zur Aufteilung der Mittel würden aber im Haushaltsentwurf nicht beantwortet. Der AfD-Abgeordnete Wiehle warf Habeck eine ideologische Transformation des Wirtschaftsministeriums vor und meinte, die Energiewende führe zurück in die Steinzeit.

Am Nachmittag Debatte über weitere Einzeletats, darunter Justiz und Gesundheit

Am Vormittag hatte der Bundestag über den Einzeletat für Inneres debattiert. Am Nachmittag folgen die Ressorts Justiz, Gesundheit, Ernährung und Landwirtschaft sowie Bildung und Forschung. Zudem soll der Bundestag den Juristen Wolff als neuen Richter am Bundesverfassungsgericht wählen. Über den Gesamtetat für 2022, dessen Verabschiedung sich im Zuge der Regierungsbildung nach der Bundestagswahl verzögert hatte, wird morgen abgestimmt.

Ausgaben von 496 Milliarden Euro

Der Gesamtetat für das laufende Haushaltsjahr sieht Ausgaben von 496 Milliarden Euro vor und soll morgen verabschiedet werden. Die Neuverschuldung liegt bei knapp 140 Milliarden Euro. Nicht eingerechnet ist das sogenannte Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Es ist über mehrere Jahre angelegt und soll im Grundgesetz verankert werden. Die Verabschiedung hatte sich im Zuge der Regierungsbildung nach der Bundestagswahl verzögert.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.