Hohe Lebenshaltungskosten

Zur Begründung verwies der Einzelhandelsverband ACS neben kriminellen Banden auf die "extrem hohen Lebenshaltungskosten". Verbandschef Lowman nannte das Ausmaß der Diebstähle beispiellos. Als einer der Gründe gelten die hohen Energiepreise für Privathaushalte. Zugleich verharrt die Inflation in Großbritannien auf hohem Niveau. Im Mai lag sie im Vorjahresvergleich bei 8,7 Prozent und war damit so hoch wie in keinem anderen G7-Staat. Im öffentlichen und privaten Sektor fordern die Beschäftigten seit Monaten Lohnerhöhungen, um mit der Preisentwicklung Schritt halten zu können. Zahlreiche Streiks sollten den Forderungen zuletzt Nachdruck verleihen.

Laut ACS wurden am häufigsten teurere Waren wie Fleisch, Alkohol und Süßigkeiten gestohlen. Einzelhändler seien dazu übergegangen, teurere Waren mit Diebstahlsicherungen zu schützen, heißt es. In Apotheken würden einige Waren wie etwa Make-up wegen wiederholter Diebstähle nicht mehr offen ausgestellt. Der Polizei wirft der ACS vor, zu wenig zu tun.

