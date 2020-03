Beim Juwelen-Diebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden geht die Polizei nach neuesten Erkenntnissen von sieben Tatbeteiligten aus.

Diese Einschätzung habe sich aus einer Fallanalyse der Spezialisten des Landeskriminalamtes ergeben, teilten die Ermittler mit. Weitere Untersuchungen sowie Videoauswertungen würden diese These bestätigen. Von einer Person sei ein Phantombild erstellt worden.



Ende November 2019 waren Unbekannte am frühen Morgen durch ein vergittertes Fenster in das Historische Grüne Gewölbe der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden eingedrungen. Dort zertrümmerten sie mit einer Axt eine Glasvitrine und stahlen Teile dreier historischer Juwelengarnituren.