Jens Maier (AfD) auf einer Kundgebung von Pegida und AfD im Juni 2017 auf dem Altmarkt in Dresden. (imago | Paul Sander)

Er könne in den Ruhestand versetzt werden, entschied das sächsische Dienstgericht für Richter in Leipzig. Die drei zuständigen Kollegen von Maier folgten damit einem Antrag der sächsischen Landesregierung. Es sei "zwingend geboten", Maier zur Wahrung des Rechtsfriedens in den Ruhestand zu versetzen, teilte der Vorsitzende Richter, John, in der Urteilsbegründung mit. Maier sei "nicht mehr tragbar." Das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Person Maiers habe in so hohem Maße Schaden genommen, dass seine Rechtsprechung nicht mehr glaubwürdig erscheine. Mildere Mittel als die Versetzung in den Ruhestand seien nicht gegeben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Maier kann noch von dem Dienstgericht des Bundes in Revision gehen.

Maier war bis zu seinem Einzug in den Bundestag 2017 als Landrichter in Dresden tätig. Bei der Wahl 2021 verpasste er den Wiedereinzug ins Parlament. Deshalb beantragte er die Rückkehr in den Richterdienst. Im März wies ihm Justizministerin Meier zunächst einen Posten am Amtsgericht Dippoldiswalde zu. [Az. 66 DG 2/22]

Diese Nachricht wurde am 02.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.