Zahlungssystem

Ein Kartenzahlungsterminal des US-Unternehmens Verifone verursacht nach Angaben eines Finanzdienstleisters bundesweit Probleme. (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Die Störungen dauerten an, sagte ein Sprecher des Finanzdienstleisters Concardis. Seit Dienstagabend gibt es bundesweit Einschränkungen bei der Verarbeitung von Transaktionen bei Kartenzahlungsterminals des Herstellers Verifone. Ein Sprecher des Unternehmens kündigte an, die Probleme durch ein Software-Update zu beheben. Dies werde aber einige Zeit in Anspruch nehmen, hieß es.

Von den Störungen betroffen sind Filialen von Aldi Nord, Edeka sowie der Drogerie-Kette Rossmann. Nicht betroffen sind laut eigener Aussage Aldi Süd, Lidl und die Rewe-Gruppe.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.