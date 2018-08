In der Debatte über eine allgemeine Dienstpflicht für junge Männer und Frauen hat CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer betont, dass es dazu in ihrer Partei noch keine einheitliche Linie gibt.

Die Partei stehe am Anfang der Debatte, sagte sie im WDR-Fernsehen. Ein Ergebnis könne auch sein, dass man mit einem verpflichtenden Dienst in Deutschland nicht weiterkomme. In diesem Fall müsse man stärker über das Thema Ehrenamt reden - etwa über attraktivere Anreize für Menschen, die sich freiwillig engagieren, so Kramp-Karrenbauer. Bedenken gegen eine Dienstplicht sind vor allem mit Blick auf verfassungsrechtliche Probleme lautgeworden.