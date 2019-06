Bundesaußenminister Maas beginnt heute eine viertägige Reise in den Nahen und Mittleren Osten.

Zunächst wird er in Jordanien erwartet, das als wichtiges Partnerland Deutschlands in der Region gilt. Am Sonntag führt der Außenminister Gespräche in den Vereinigten Arabischen Emiraten, bei denen es unter anderem um den Krieg im Jemen geht. Wichtigste Station der Reise ist am Montag der Iran. Dort will sich Maas für den Fortbestand des umstrittenen Atomabkommens einsetzen.