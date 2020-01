Bundeskanzlerin Merkel wird Ende kommender Woche zu einem Besuch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in Istanbul erwartet.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, Merkel werde vom Weltwirtschaftsforum in Davos weiter nach Istanbul reisen. Dort komme sie am nächsten Freitag mit Erdogan zusammen. Hauptthemen der Gespräche dürften die Flüchtlingspolitik sowie die Konflikte in Syrien und Libyen sein, in welche die Türkei zunehmend auch militärisch verwickelt ist.