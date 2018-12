Bundestagsvizepräsident Oppermann hat den AfD-Politiker Bystron für dessen Teilnahme an einem Schießtraining mit einer rechtsextremen Organisation in Südafrika scharf kritisiert.

Oppermann schrieb auf Twitter, wenn sich Bystron wirklich an dem Training beteiligt habe, wäre das ein Fall für den Verfassungsschutz. Auch dürfte es dann die letzte Dienstreise des Bundestagsabgeordneten gewesen sein. Die Grünen-Politikerin Haßelmann erklärte, die AfD könne nicht ernsthaft so tun, als habe sie nichts mit Rassismus zu tun. Die Dienstreise mit Schießübungen sei ein ungeheuerlicher Vorgang, der nach Aufklärung schreie.



Wie das ARD-Magazin "Report Mainz" berichtet hatte, bestätigte Bystron das Treffen mit der Gruppe "Suidlanders". Diese steht dem Magazin zufolge ausschließlich weißen Südafrikanern offen und pflegt eine rassistisch-völkische Ideologie. Bystron hatte demnach erklärt, er habe keine Berührungsängste. Auch gab der AfD-Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags an, selbst geschossen zu haben.