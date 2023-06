75. Jahrestag

Berlin-Blockade vom 24. Juni 1948 bis 12. Mai 1949: Westberlin wird von den Westmächten über die Luftbrücke versorgt. (picture-alliance / akg-images)

Während der Berlin-Blockade durch die Sowjetunion 1948 und 1949 hatten die West-Alliierten die Bevölkerung im Westteil der Stadt fast zwölf Monate lang aus der Luft mit Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern versorgt. In der Hauptstadt findet aus Anlass des 75. Jahrestages heute ein Bürgerfest statt, bei dem auch an den Besuch von US-Präsident Kennedy vor 60 Jahren erinnert wird. Es steht unter dem Motto "Ich bin ein Berliner", angelehnt an das berühmte Zitat aus Kennedys Rede vom 26. Juni 1963.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.