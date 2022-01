Impfen schützt und verhütet schwere Covid-Erkrankunge, darüber sind sich alle Experten einig. Doch nicht alle im Bundestag halten eine Impfpflicht deshalb für richtig. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Sebastian Willnow)

Allgemeine Impfpflicht ab 18

Bundeskanzler Scholz und Bundesgesundheitsminister Lauterbach sprechen sich für eine Impfpflicht ab 18 Jahren aus - allerdings nur in ihrer Funktion als Abgeordnete. Einen eigenen Gesetzesentwurf will die Regierung nicht einbringen.

Zu den Initiatoren des heute diskutierten Vorschlags gehören der SPD-Fraktionsvize Wiese, der Grünen-Gesundheitspolitiker Dahmen und die FDP-Politikerin Helling-Plahr. Den konkreten Gesetzentwurf wollen sie erst nach der Orientierungsdebatte vorlegen. Schon jetzt ist klar, dass die Impfpflicht nach den Vorstellungen der Gruppe zeitlich befristet sein soll; im Gespräch sind bisher zwei Jahre. Gelten soll die Pflicht für drei Dosen eines in der EU zugelassenen Corona-Vakzins.

Bei Nichteinhaltung ist ein Bußgeld vorgesehen. Die Höhe konnte Dahmen zufolge "im mittleren dreistelligen Bereich" liegen. Allerdings soll den Betroffenen eine Frist von etwa sechs Wochen eingeräumt werden, um die Impfung nachzuholen. Auf ein Impfregister soll verzichtet werden.

Impfpflicht ab 50 Jahren

Hinter dieser Gruppe steht der FDP-Gesundheitspolitiker Ullmann. Sein Hauptargument: Wer unter 50 Jahren sei und nicht vorerkrankt, belaste die Krankenhäuser nur wenig. Die Impfpflicht soll allerdings erst greifen, wenn ein verpflichtendes Beratungsgespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt für alle volljährigen Ungeimpften keine deutliche Erhöhung der Impfquote bringt.

In einem gemeinsamen Brief von sechs Vertreterinnen und Vertretern dieser Linie, der unserem Sender vorliegt, heißt es zur Begründung, es gebe eine große Anzahl Menschen, die nicht geimpft seien, obwohl sie überzeugt werden könnten. Vor diesem Hintergrund werben die Anhänger der Impfpflicht über 50 für einen "vorausschauenden Weg der Mitte".

Auch das Team um Ullmann will einen konkreten Entwurf erst nach der heutigen Debatte liefern, "rechtzeitig vor dem Gesetzgebungsverfahren". In dem oben genannten Brief wird aber auch betont: "Sollte die COVID-19 Pandemie weltweit milder verlaufen, erübrigt sich eine Impfnachweispflicht."

Gegen eine Impfpflicht

Bundestagsvizepräsident Kubicki von der FDP hat einen Antrag gegen eine Impfpflicht erarbeitet. 31 weitere FDP-Parlamentarierinnen und -Parlamentarier unterstützen ihn bisher, auch zwei Unionspolitiker haben sich angeschlossen. Die Vorlage vom Ende vergangenen Jahres verweist unter anderem auf die "noch nicht abschließend geklärten Fragen der Schutzdauer und des Schutzumfangs einer Impfung". Die Impfung sei ein "tiefer Grundrechtseingriff", mit dem sich die aktuelle Infektionswelle nicht brechen lasse.

Der Zeitplan

Die verschiedenen Varianten sollen wahrscheinlich in der Sitzungswoche vom 14. bis 18. Februar im Bundestag debattiert werden. Weil die darauffolgende Sitzungswoche erst einen Monat später geplant ist, wären weitere Beratungen über die Gruppenanträge ohne Sondersitzungen erst dann möglich. Die Ampel-Koalition strebt einen Beschluss über eine Impfpflicht bis Ende März an.

Da der Bundesrat ebenso zustimmen muss, könnte es noch länger dauern. Bis eine mögliche Impfpflicht tatsächlich in Kraft tritt, ist zudem eine Frist im Gespräch, die es Ungeimpften ermöglicht, sich vorher noch impfen zu lassen. Realistisch ist also ein Zeitpunkt im Sommer oder später.

