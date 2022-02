Zu einer möglichen allgemeinen Impfpflicht gibt es mittlerweile mehrere Vorschläge (Archivbild). (imago images/Bihlmayerfotografie)

Allgemeine Impfpflicht ab 18

Sieben Bundestagsabgeordnete von SPD, Grünen und FDP legten dazu bereits einen Gesetzentwurf vor. Rechtzeitig vor dem nächsten Winter könnte damit eine hohe Grundimmunität aufgebaut werden, um auf eine weitere Corona-Welle vorbereitet zu sein, ohne das öffentliche Leben wieder stark einschränken zu müssen, erklärten die Initiatorinnen und Initiatoren aus den Ampel-Fraktionen, darunter der SPD-Politiker Wiese, der Grünen-Abgeordnete Dahmen und die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann. Die Impfpflicht soll demnach vom 1. Oktober dieses Jahres an gelten und bis zum 31. Dezember 2023 befristet werden.

Geht es nach den sieben Abgeordneten aus den Reihen der Ampel-Koalition, wäre die Pflicht mit einer dreimaligen Impfung oder alternativ mit einer zweimaligen Impfung und einer überstandenen Infektion erfüllt. Die Krankenkassen sollen die Behörden informieren, wenn der Nachweis nicht erbracht wird oder Zweifel bestehen. Wer am 1. Oktober nicht vollständig geimpft ist, muss dann mit einem Bußgeld rechnen.

Mögliche Impfpflicht für bestimmte Alters- und Berufsgruppen je nach Lage

Die Union schlägt zunächst den Aufbau eines Impfregisters vor. In einem Antrag soll die Regierung aufgefordert werden, ein Gesetz dafür zu erarbeiten. Zudem solle es einen "gestuften Impfmechanismus" geben, der bei verschärfter Pandemielage in Kraft gesetzt werden kann. Dieser könnte dann auch eine Impfpflicht vorsehen, aber lediglich für gefährdete Bevölkerungs- und Berufsgruppen.

Die Union im Bundestag will den Vorschlag als Fraktion einbringen. Das Parlament soll - vergleichbar mit dem Mechanismus zur Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite - die Möglichkeit bekommen, bei Vorliegen konkreter Voraussetzungen die Aktivierung des Impfmechanismus' zu beschließen. Dieser Beschluss bedarf der Zustimmung des Bundesrates. Im Beschluss muss enthalten sein, in welchem Umfang und auf welcher Stufe und zu welchem Zeitpunkt der Impfmechanismus greift.

Beratungspflicht - und mögliche Impfpflicht ab 50

Hinter diesem Vorschlag steht der FDP-Gesundheitspolitiker Ullmann. Sein Hauptargument: Wer unter 50 Jahren sei und nicht vorerkrankt, belaste die Krankenhäuser nur wenig. Die Impfpflicht soll allerdings erst greifen, wenn ein verpflichtendes Beratungsgespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt für alle volljährigen Ungeimpften keine deutliche Erhöhung der Impfquote bringen würde.

Noch in der laufenden Woche will Ullmann den Antrag präsentieren. Als juristischer Knackpunkt gilt die vorgeschlagene verpflichtende Beratung vor einer Impfung.

Gegen eine Impfpflicht

Als erster legte eine Gruppe um Bundestags-Vizepräsident Kubicki (FDP) einen Antrag vor. Darin wird die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht abgelehnt. Deshalb müssen diese Parlamentarier auch keinen Gesetzentwurf vorlegen. Auch die AfD hat einen Fraktionsantrag gegen die Impfpflicht vorgelegt.

Der Zeitplan

Eigentlich sollen die Gesetzentwürfe so eingebracht werden, dass in der Woche bis 18. Februar eine erste Lesung im Bundestag möglich ist. Nun aber soll die erste Lesung im Bundestag in der ersten Sitzungswoche im März stattfinden. Darauf einigten sich die Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP. Nun könnten die Beratungen bis Ostern abgeschlossen sein.

Da aber der Bundesrat ebenso abstimmen muss, könnte es bis zur Umsetzung noch länger dauern. Bis eine mögliche Impfpflicht tatsächlich in Kraft tritt, ist zudem eine Frist im Gespräch, die es Ungeimpften ermöglicht, sich vorher noch immunisieren zu lassen.

