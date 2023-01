Die Unterstützerstaaten der Ukraine haben weitere Waffenlieferungen zugesagt. (imago / i Images)

USA: Das größte Paket

Die USA haben weitere Waffenlieferungen an die Ukraine im Umfang von 2,5 Milliarden Dollar angekündigt. Dazu zählen weitere 59 Panzer vom Typ Bradley, 90 gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Stryker, Luftabwehrsysteme vom Typ Avenger sowie tausende Schuss Munition. Mit diesem Paket belaufen sich die Militärhilfen des Landes für Kiew seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar vergangenen Jahres auf insgesamt mehr als 26,7 Milliarden Dollar.

Großbritannien: Raketen und Kampfpanzer

Nur wenige Tage nach der Ankündigung, schwere Kampfpanzer vom Typ Challenger 2 an die Ukraine zu liefern, hat London bei der Militärhilfe für Kiew noch einmal nachgelegt. Der britische Verteidigungsminister Wallace kündigte an, 600 Raketen vom Typ Brimstone an die Ukraine zu senden. Dabei handelt es sich um Luft-Boden-Raketen, die für den Einsatz gegen gepanzerte Fahrzeuge und Panzer gedacht sind.

Deutschland: Zusätzliche Gepard-Panzer

Die Bundesregierung hat der Ukraine Anfang Januar die Lieferung von 40 Marder-Schützenpanzern sowie eine Patriot-Flugabwehrraketenbatterie zugesagt. Zudem sollen laut Verteidigungsminister Pistorius bis Februar sieben weitere Flak-Panzer vom Typ Gepard geliefert werden, so dass die Ukraine dann über 37 dieser Panzer verfügt. In den kommenden Wochen sollen außerdem weitere Lenkflugkörper der Variante Iris-T SLM geliefert werden, im Frühjahr dann ein weiteres Iris-T SLM Gesamtsystem. Einzelne Lieferungen, die Pistorius in Ramstein nannte, waren allerdings schon zu früheren Zeitpunkten angekündigt worden. Insgesamt umfasst das neue Paket einen Wert von 1 Milliarde Euro. Die deutsche Unterstützung seit Beginn des russischen Angriffskrieges Ende Februar beläuft sich demnach auf 3,3 Milliarden Euro.

Kanada: Mannschaftstransportwagen

Kanada gibt der Ukraine 200 gepanzerte Mannschaftstransportwagen. Die Lieferung ist Teil eines im November angekündigten Militärhilfspakets im Wert von umgerechnet etwa 343 Millionen Euro. Insgesamt hat Kanada Militärhilfen im Wert von 920 Millionen Euro an Kiew zugesagt, darunter gepanzerte Fahrzeuge, Haubitzen, Winterkleidung, Kameradrohnen und Munition.

Schweden: Erstmals Lieferungen an eine Kriegspartei

Schweden will der Ukraine das Artilleriesystem Archer zur Verfügung stellen. Wie viele der Haubitzensysteme geliefert werden sollen, blieb zunächst unklar. Schweden plant laut Regierungschef Kristersson zudem, der Ukraine 50 Schützenpanzer vom Typ CV-90 und NLAW-Panzerabwehrwaffen zu schicken. Schweden rückt mit den geplanten Lieferungen von seiner Haltung ab, keine Waffen an ein Land zu liefern, das sich im Krieg befindet.

Niederlande: Teilhabe am Patriot-Projekt

Die Niederlande wollen sich den USA und Deutschland bei dem Patriot-Projekt anschließen. Regierungschef Rutte hat darüber mit US-Präsident Biden und Bundeskanzler Scholz gesprochen. Mehr ist dazu aber noch nicht bekannt.

Frankreich: Aussicht auf leichte Kampfpanzer

Paris will leichte Kampfpanzer vom Typ AMX-10 RC in die Ukraine schicken. Wann und wie viele der leichter als schwere Kampfpanzer zu manövrierenden Fahrzeuge geliefert werden sollen, bleibt jedoch unklar.

Dänemark: Haubitzen aus französischer Produktion

Dänemark spendet nach eigenen Angaben 19 Caesar-Haubitzen französischer Herstellung an die Ukraine. Es handelt sich um auf Lastwagen montierte Geschütze. Kiew habe die Artillerie trotz gewisser technischer Herausforderungen angefragt, hieß es vom dänischen Verteidigungsministerium. Allerdings sind bisher erst einige der Haubitzen aus Frankreich an Kopenhagen geliefert worden.

Finnland: Schwere Artillerie und Munition

Helsinki hat Kiew weitere Militärhilfe im Wert von 400 Millionen Euro zugesagt. Darin sind nach Angaben des finnischen Verteidigungsministers Savola schwere Artillerie und Munition enthalten. Es ist die bisher größte Lieferung aus Finnland in die Ukraine. Die vorhergehenden Zusagen hatten einen Gesamtwert von 190 Millionen Euro.

Estland: Ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts

Unter den zuletzt zugesagten Rüstungsgütern im Gesamtwert von etwa 113 Millionen Euro sind laut estnischer Regierung Panzerabwehr-Waffen sowie Munition. Mit dem Paket steige die estnische Militärhilfe für die Ukraine auf 370 Millionen Euro "oder etwas mehr als ein Prozent von Estlands Bruttoinlandsprodukt", hieß es.

Litauen: Hubschrauber und mehr

Das baltische EU- und Nato-Land will dutzende Flugabwehrgeschütze vom Typ L70, Munition und zwei Mi-8-Hubschrauber an Kiew liefern. Das neue Hilfspaket habe einen Gesamtwert von etwa 125 Millionen Euro, schrieb Verteidigungsminister Anusauskas auf Twitter. Nähere Angaben zum Zeitpunkt der Lieferung machte er zunächst nicht. Litauen hatte die Waffen laut Agentur BNS zufolge im Jahr 2000 von Schweden erworben.

Polen: Kampfpanzer mit oder ohne Genehmigung

Bereits eine Woche vor dem Ramstein-Treffen kündigte Präsident Andrzej Duda an, im Rahmen einer Koalition den Ukrainern Kampfpanzer des Typs Leopard für eine Kompanie zu überlassen. Weil die Leopard-Panzer in Deutschland produziert werden, muss die Bundesregierung jedoch jede Weitergabe auch aus anderen Staaten vorab billigen. Nun erwägt Polen die Lieferung ohne die Genehmigung aus Deutschland, wie Ministerpräsident Morawiecki am Mittwoch andeutete. Man werde Deutschland weiterhin zu einer schnellen Zustimmung drängen.

