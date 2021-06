Im Diesel-Abgasskandal hat die französische Justiz gegen den Autokonzern Renault ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eingeleitet.

In einer Mitteilung von Renault heißt es, es gehe um Abgaswerte älterer Fahrzeuge. Man müsse eine Kaution in Höhe von 20 Millionen Euro sowie eine Bankbürgschaft in Höhe von 60 Millionen Euro hinterlegen für den Fall, dass es zu Entschädigungsforderungen kommen sollte. Zugleich wies das Unternehmen die Vorwürfe zurück. Man habe sich stets an französische und europäische Vorschriften gehalten.



Die französische Antibetrugsbehörde hatte erstmals 2017 Manipulationsvorwürfe gegen Renault erhoben. Die Dieselaffäre war 2015 ins Rollen gekommen, als der deutsche Autobauer VW nach US-Ermittlungen einräumte, in Millionen von Fahrzeugen eine Software eingesetzt zu haben, mit der die Stickoxid-Werte manipuliert wurden.

