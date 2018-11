Die von der Bundesregierung geplanten gesetzlichen Änderungen zur Vermeidung von Diesel-Fahrverboten verzögern sich.

Wie das Umweltministerium in Berlin bestätigte, wurde ein entsprechender Entwurf zur Anpassung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nicht wie für heute geplant im Bundeskabinett besprochen. Gründe wurden nicht genannt. Auf den Weg gebracht wurde dagegen eine Änderung des Straßenverkehrsgesetzes, das für die Überprüfung von Fahrverboten wichtig ist.



Die Bundesregierung will den Grenzwert für die durchschnittliche Stickstoffdioxid-Belastung pro Jahr erhöhen. So sollen Fahrverbote in Städten vermieden werden.