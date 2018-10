Der Autohersteller Audi zahlt in der Dieselaffäre ein Bußgeld in Höhe von 800 Millionen Euro. Das teilte der Mutterkonzern VW in Wolfsburg mit. Mit der Zahlung dieser Strafe wird gegen Audi vorläufig nicht weiter ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft München erklärte, damit ende das Verfahren gegen Audi wegen des Verkaufs von manipulierten Dieselautos. Audi habe darauf verzichtet, weitere Rechtsmittel einzulegen und bekenne sich mit diesem Schritt zu seiner Verantwortung. Offiziell hat die Staatsanwaltschaft den Bußgeldbescheid verhängt wegen "Verletzung der Aufsichtspflicht in Unternehmen".



Das reine Bußgeld wegen Ordnungswidrigkeiten beträgt demnach 5 Millionen Euro, mit dem überwiegenden Teil der Strafe - 795 Millionen Euro - sollen laut Staatsanwaltschaft "die wirtschaftlichen Vorteile der Audi AG aus dem pflichtwidrigen Verhalten" ausgeglichen werden. Dabei seien Gewinne aus dem Verkauf der betroffenen Fahrzeuge, die Einsparung für den Bau zulassungskonformer Neuwagen und der Wettbewerbsvorteil berücksichtigt worden.



Audi hatte in bestimmten Dieselmotoren Software verbaut, die den Schadstoffausstoß auf dem Prüfstand drosselte. Nachweise des Kraftfahrtbundesamtes beanstandet von Audi verbaute V6 ud V8 Motoren in mindestens 470.000 Fahrzeugen.